Antón Reixa pide llevar a Beiras al Panteón de Galegos Ilustres: "Marcha cuando sabe que lo que viene es un horror"

Llegada del féretro de Xosé Manuel Beiras al Museo do Pobo Galego - CÉSAR ARXINA - EUROPA PRESS

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El músico y escritor Antón Reixa ha propuesto "un acto libertario" que "le gustaría" a Xosé Manuel Beiras, "desviar el féretro al Panteón de Galegos Ilustres, que es donde debería estar".

Un Antón Reixa emocionado ha ofrecido declaraciones a su llegada al acto de homenaje --en el Museo do Pobo Galego-- a Beiras, un "gran tipo, gran persona".

El artista lamenta que "predominan ahora los políticos incultos, vulgares". "Xosé Manuel, que creía en el realismo mágico, este es su último acto político: marcha cuando sabe que lo que viene es un horror", ha afirmado entre lágrimas.

El Museo do Pobo Galego acoge este viernes la despedida del histórico político nacionalista en un homenaje al que se han acercado diferentes personalidades de la vida política, cultura y social gallega, además de vecinos de Santiago para dar su último adiós a Beiras.