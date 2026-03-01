Aparece una cría de ballena aliblanca en Oleiros (A Coruña) herida y desnutrida

A CORUÑA, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una cría de ballena aliblanca ha aparecido varada este domingo en la playa de Santa Cristina, en Oleiros (A Coruña). El animal tenía un clavo en la boca y estaba desnutrido.

Tal y como ha confirmado el 112 Galicia, sobre las 13.00 horas recibieron la llamada de un particular, que alertaba de un cetáceo --no sabían si un delfín o una ballena-- varado en la playa de Santa Cristina.

El 112 notificó a la Coordinadora para o Estudo dos Mamíferos Mariños (Cemma), a la Policía Local y a Emergencias de Oleiros, que se desplazaron hasta la playa.

Una vez allí, el Cemma confirmó que se trataba de una cría de ballena aliblanca de tres metros, con un clavo en la boca. El animal apareció sobre las 12.00 de la mañana y a pesar de los esfuerzos de las personas de la playa por devolverla a aguas profundas volvía a la orilla.

Según han indicado desde el Cemma, la ballena se encontraba muy delgada y cansada, por lo que el equipo veterinario decidió eutanasiarla al considerar que "no tenía la más mínima posibilidad de sobrevivir".