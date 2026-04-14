Aparece el cuerpo sin vida de una persona en el puerto de Ribeira (A Coruña)

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El cuerpo sin vida de una persona ha sido hallado este martes en el puerto de la localidad coruñesa de Ribeira. Según ha podido confirmar Europa Press, el hallazgo se produjo sobre las 7.00 horas de este lunes.

Estas mismas fuentes han hecho hincapié en que hay una investigación abierta para determinar las causas del fallecimiento de esta persona, a espera de la autopsia.

Con todo, hasta el punto se desplazaron agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional.