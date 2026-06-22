Aparece muerto el hombre detenido el viernes en relación a tres agresiones sexuales en O Milladoiro

Imagen de archivo de un coche de la Guardia Civil - ALBERTO RUIZ / EUROPA PRESS

SANTIAGO DE COMPOSTELA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El hombre que había sido detenido el viernes en relación a tres supuestas agresiones sexuales ocurridas en O Milladoiro (Ames, A Coruña), fue hallado sin vida el sábado en una carretera de la localidad de Silleda. Fuentes próximas apuntan a que no hay indicios de la participación de otras personas.

El hombre, de 45 años y vecino de la localidad pontevedresa de Silleda, fue detenido por la Guardia Civil el viernes como presunto autor de tres delitos de agresión sexual realizados en el mismo día en el núcleo urbano de Milladoiro.

Según informó el Instituto Armado, la investigación comenzó en mayo tras una denuncia presentada por una de las víctimas, quien fue abordada de forma sorpresiva e intimidatoria en el portal de su vivienda con fines de índole sexual. La víctima consiguió soltarse del agresor y huir del lugar para solicitar auxilio y ponerse a resguardo.

Los agentes, tras las primeras indagaciones y la descripción física aportada, determinaron que el agresor repitió el mismo patrón delictivo en el municipio ese mismo día en, al menos, otras dos ocasiones más.

En todos los casos, el autor aprovechaba situaciones de baja visibilidad en la vía pública y la total falta de vinculación previa con las jóvenes.

Los agentes averiguaron que el sospechoso se desplazó expresamente desde otra provincia para cometer las agresiones y, tras ello, regresaba a su domicilio.

La operación, denominada 'Millastalker', finalizó con la localización y detención del implicado en el ayuntamiento de Silleda (Pontevedra), al que le imputaban tres delitos de agresión sexual.

La Guardia Civil remitió los datos y el modus operandi acreditados en esta actuación al resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con el objetivo de cruzar información y colaborar de forma activa en el esclarecimiento de otros posibles hechos delictivos de idéntica naturaleza que pudieran haber quedado registrados en el territorio nacional.