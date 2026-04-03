Aparecen pintadas en el Mosteiro de Carboeiro en Silleda (Pontevedra)

Imagen de las pintadas en el Mosteiro - AYUNTAMIENTO DE SILLEDA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Silleda ha informado a la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural de la aparición de pintadas en la parte exterior de la cripta del Mosteiro de San Lourenzo de Carboeiro.

Tal y como ha trasladado el Gobierno local en una nota de prensa, según la información facilitada por el personal que atiende el cenobio, los hechos fueron advertidos a finales de la pasada semana, observándose sobre la superficie marcas y remarcados realizados con material blanco de color anaranjado, así como dibujos ajenos al bien.

Por eso, el Ayuntamiento ha solicitado a la Xunta que la inspección técnica visite al monasterio con el fin de evaluar el alcance de los daños y determinar el protocolo de limpieza, conservación o restauración para que se puedan eliminar estas marcas sin comprometer la integridad del soporte pétreo ni la legibilidad de la inscripción. Además, en la misma comunicación incorporó documentación fotográfica de los daños advertidos.

Al mismo tiempo, ha reiterado la "necesidad" de actuar en el muro oeste del claustro, una zona que continúa vallada y con acceso restringido por razones de seguridad, a la espera de reparación necesaria.

También, el Ayuntamiento de Silleda ha realizado un llamamiento a la ciudadanía y a los visitantes para "extremar el respeto y el cuidado" del patrimonio histórico, especialmente en un enclave "tan simbólico y singular" como el Mosteiro de Carboeiro.