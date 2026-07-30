La APDR estudia acciones legales por aparecer como colaboradora en un proyecto subvencionado por Ence

Archivo - El presidente de APDR, Antón Masa, interviene durante una protesta contra la empresa Ence (Energía y Celulosa S.A.), a 25 de junio de 2023, en Pontevedra, Galicia (España). - Elena Fernández - Europa Press - Archivo

PONTEVEDRA, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Asociación pola Defensa da Ría (APDR) estudia presentar una denuncia contra la consultora ambiental Eclimática y contra Ence tras descubrir que figuraba como entidad colaboradora en un proyecto subvencionado por la empresa de celulosa sin haber dado su consentimiento.

Los portavoces de la organización, Antón Masa y Vicente Legísima, han explicado en una rueda de prensa, celebrada este jueves en su sede en Pontevedra, que el origen del conflicto se remonta a finales de abril, cuando la asociación recibió un correo electrónico del gerente de Eclimática, Antonio Alarcón.

En base al relato de la entidad ecologista, la empresa les planteó la posibilidad de colaborar en una iniciativa centrada en la recuperación ambiental de la ría de Pontevedra, con actuaciones previstas en las ensenadas de Lourizán y Lourido, así como en los cauces fluviales que desembocan en la ría.

Masa ha indicado que, durante una conversación telefónica, mostró inicialmente interés por conocer el proyecto, ya que consideraba que podría ser complementario a la propuesta elaborada por la APDR, junto con la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de A Coruña, para la regeneración de los terrenos ocupados por Ence. Sin embargo, rechazó cualquier posibilidad de participación cuando el responsable de la empresa le comunicó que el proyecto estaba financiado a través del Plan Social de Ence.

En este sentido, ha explicado que entonces trasladó a la empresa la postura de la asociación respecto a esas ayudas, que ve como una herramienta de la compañía para "mejorar su imagen pública". También reiteró que la APDR no participaría en ninguna iniciativa sufragada por la pastera.

Según la versión ofrecida por la asociación, semanas después recibió la documentación del proyecto y comprobó que la APDR aparecía incluida en una tabla de entidades colaboradoras, con la función de realizar auditorías externas de la iniciativa. Masa ha asegurado que la organización nunca autorizó esa colaboración y que trasladó su protesta al responsable de la consultora.

POSIBLES ACCIONES LEGALES

La APDR sostiene que la inclusión de su nombre en el proyecto sin autorización podría constituir un supuesto de falsedad documental, motivo por el que está decidida a emprender acciones legales. Actualmente, está estudiando las posibles vías jurídicas a las que puede recurrir.

Además de la denuncia por el uso de su nombre, la APDR ha cuestionado la concesión de ayudas del Plan Social de Ence a Eclimática. La organización ecologista sostiene que este programa estaba concebido para respaldar a colectivos sociales de Pontevedra, Marín y Poio y considera que una empresa privada de consultoría ambiental, con sede en Málaga, no encajaría en ese perfil.

Asimismo, la asociación sostiene que las actuaciones de recuperación ambiental planteadas en el proyecto forman parte de las obligaciones que, a su juicio, corresponden directamente a Ence, por lo que entiende que no deberían ejecutarse mediante una empresa subvencionada a través de ese programa.