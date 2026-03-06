Aplazada la declaración judicial del activista propalestino de Ferrol denunciado por un supuesto delito de odio

Archivo - Manifestación en apoyo al activista propalestino Bruno Lopes, a 25 de enero de 2026. - MAR DE LUMES - Archivo

FERROL, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La declaración judicial del activista propalestino Bruno Lopes, denunciado por la Guardia Civil por un supuesto delito de discriminación en base a tuits que consideró como "antisemitas", ha quedado aplazada hasta que la Audiencia Provincial de A Coruña responda al recurso de apelación que solicitaba el cierre de la causa.

La vista se iba a celebrar el próximo martes, 10 de marzo, a las 12.00 horas en Ferrol. Sin embargo, el juzgado ha admitido un escrito de la defensa que solicitaba el retraso de la declaración hasta conocer la decisión del órgano provincial, según ha anunciado el colectivo Mar de Lumes --del que Lopes forma parte-- y ha podido ratificar Europa Press.

Esta citación parte de una denuncia de oficio realizada por el Grupo de Información de la Comandancia de A Coruña en 2024, en la que tachaba de "antisemita" e "incitador al odio" el contenido de hasta ocho tuits en los que Lopes pedía la "destrucción del Estado sionista".

Por ejemplo, uno de ellos dice: "Ni un día sin desear la destrucción del Estado sionista. Una nueva matanza más, un nuevo episodio del genocidio más permitido por la llamada comunidad internacional".

En el comunicado emitido este viernes, Mar de Lumes insiste en que "se confunde deliberadamente antisemitismo con antisionismo" y recuerda que el juez instructor había ordenado en mayo de 2025 el cierre de la causa "al considerar que en la denuncia se estaba confundiendo la crítica ideológica al Estado de Israel con el odio a la comunidad judía".