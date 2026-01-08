Citado a declarar un activista propalestino de Ferrol investigado por publicar "contenido antisemita" en redes

Archivo - Manifestantes portando banderas palestinas durante un paro parcial con motivo de la huelga general por Palestina, a 15 de octubre de 2025, en Vigo, Pontevedra, Galicia (España). - Adrián Irago - Europa Press - Archivo

A CORUÑA, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El activista propalestino Bruno Lopes ha sido citado a declarar el próximo 10 de marzo en calidad de investigado por un supuesto delito de discriminación por el contenido de varios tuits que la Guardia Civil considera "antisemita" e "incitador al odio".

Esta citación parte de una denuncia de oficio realizada por el Grupo de Información de la Comandacia de A Coruña en 2024, según ha comprobado Europa Press, que ha derivado en la incoación de diligencias judiciales. Así, el militante del Comité Galego de Solidariedade Internacionalista Mar de Lumes tendrá que acudir al Juzgado de Instrucción número 1 de Ferrol en la fecha señalada.

"Ni un día sin desear la destrucción del Estado sionista. Una nueva matanza más, un nuevo episodio del genocidio más permitido por la llamada comunidad internacional", reza uno de los tuits de Bruno Lopes, publicado en mayo de 2024. "Vamos a ser claros 'Del río al mar' solo tiene un significado y sí claro que es la desaparición del Estado nazi-sionista de Israel. ¿Y?", dice otro del mismo mes.

Lopes, que apunta que son hasta ocho los mensajes recopilados por la Guardia Civil, alude a una "intención de confundir los términos 'antisionismo' y 'antisemitismo'" y de "banalización del término" para "evitar cualquier tipo de crítica al ente sionista".

Precisamente, el colectivo Mar de Lumes publicó un comunicado en redes sociales bajo el lema '¡No a los montajes policiales!' en el que acusa a la Guardia Civil de "restringir la libertad y el miedo" y se reafirma en su "repudia a la existencia del Estado sionista de Israel".

APOYO DE BNG Y FERROL EN COMÚN

Tras trascender la noticia en redes, el activista propalestino ha recibido el apoyo de fuerzas políticas. El BNG, con un mensaje en su perfil de 'X', ha calificado lo sucedido de "persecución política" por parte de la Guardia Civil. "Denunciar el genocidio en Palestina y el régimen de ocupación israelí no es un delito, es un mínimo democrático", escribe la formación nacionalista.

Por su parte, Ferrol en Común, en un comunicado remitido a la prensa, ha mostrado su solidaridad con Lopes y ha demandado el archivo del procedimiento, que considera "injusto". "No se trata de condenar a un pueblo, sino al sionismo cobarde que masacró a la población civil indefensa de Gaza", añade.