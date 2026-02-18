Archivada la causa abierta a la mina de Penouta al no ver "indicios suficientes" de delito medioambiental

Archivo - La mina de Penouta, a 2 de diciembre de 2023, en Viana do Bolo, Ourense, Galicia (España). Esta se trata de la única mina de coltán en toda Europa. - Rosa Veiga - Europa Press - Archivo

OURENSE, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Ourense ha ratificado el sobreseimiento provisional de la causa abierta a la mina de Penouta, ubicada en A Pobra do Brollón e inactiva por el momento, por un supuesto delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, que había dictado inicialmente el Juzgado de A Pobra de Trives en octubre.

Un auto del Audiencia Provincial, con fecha del 11 de febrero, ha desestimado el recurso de apelación presentado por Ecoloxistas en Acción a lo dictado por el Tribunal de Instancia de Trives al considerar que "no existen indicios suficientes de criminalidad".

Contra esta nueva resolución, a la que Europa Press ha tenido acceso, no cabe interponer recurso ordinario, aunque recuerda que la instrucción podría reabrise "si con nuevos actos se acreditaran aquellos extremos".

La denuncia penal presentada por la entidad ecologista en relación a vertidos supuestamente procedentes de esta mina de coltán, antes propiedad de Strategic Minerals. Entonces, alertaba de que las analíticas realizadas en los meses anteriores arrojaban "niveles de cadmio en un regato próximo a la mina que supera 112 veces el máximo legal" y "30 veces" en el caso del arsénico.

De este modo, los magistrados, en línea con lo argumentado por la Fiscalía, han concluido que los resultados de la investigación no permiten avalar, ni siquiera con indicios, la existencia de impacto ambiental de naturaleza sustancial o peligro grave al medio ambiente.

También han indicado que las actuaciones no permiten deducir la concurrencia de datos de datos incriminatorios en torno a la intervención de la empresa en realización de los vertidos de la contaminiación.

LA NUEVA EMPRESA VE "SEGURIDAD JURÍDICA"

La nueva promotora de la mina, ETM Spain --que ha tomado el relevo de Strategic Minerals-- ha valorado positivamente la decisión judicial, que, según lo trasladado en un comunicado, "aporta seguridad jurídica para avanzar en la reactivación de la actividad minera en Penouta".

La compañía ha reafirmado su compromiso con una gestión "rigurosa y responsable", sustentada en el "estricto cumplimiento" de la notmativa medioambiental, la "mejora continua" de sus procesos y la "colaboración permanente" con las administraciones públicas y el conjunto de agentes implicados.

Cabe recordar que, en junio de 2024, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) anuló la resolución administrativa de la Xunta que concedía el permiso de explotación de la mina a Strategic Minerals por riesgos ambientales.