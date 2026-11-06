Arde por completo un microbús en la AP-9 a su paso por Vilaboa

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SANTIAGO DE COMPOSTELA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un microbús ha ardido por completo mientras circulaba por la AP-9 a su paso por el municipio de Vilaboa (Pontevedra).

En la medianoche entre el jueves y el viernes, un particular contactó con el 112 Galicia y señaló que estaban ardiendo los bajos de un microbús en el kilómetro 143 de la AP-9, en Cobres, Vilaboa. La veintena de personas que viajaban en el vehículo se encontraban ilesas fuera del vehículo, que quedó detenido en el arcén.

Así, se solicitó la intervención de la Guardia Civil de Tráfico, los Bomberos de O Morrazo y los servicios de mantenimiento.

Asimismo, también intervinieron medios del distrito forestal de la zona, dependiente de la Consellería do Medio Rural, ya que el fuego afectó a una zona de vegetación próxima a la vía. La circulación permaneció cortada durante las tareas de limpieza.