Arde una máquina que trabajaba en reparar la N-640 en Cuntis (Pontevedra) y el Gobierno apunta a que fue intencionado

Una máquina que trabajaba en arreglar la N-640 fue incendiada en Cuntis (Pontevedra), a 4 de abril de 2026. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PONTEVEDRA

PONTEVEDRA, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

Una de las máquinas que trabaja en las obras de reparación de la N-640 en Cuntis (Pontevedra) ha ardido en la madrugada de este sábado. Las primeras hipótesis apuntan a que los hechos han sido intencionados, ya que "la batería estaba desconectada y permanece intacta", según ha explicado el subdelegado del Gobierno en la provincia, Abel Losada.

La máquina, que es nueva y está valorada en torno a 100.000 euros, trabajaba en arreglar los desperfectos causados por los temporales el pasado invierno. Los voluntarios de Protección Civil de Cuntis se encargaron de sofocar las llamas y, ahora, la Guardia Civil investiga los hechos.

Losada se ha desplazado hasta el lugar de lo sucedido junto al alcalde, Manuel Campos. Desde allí, en un audio remitido a los medios, ha llamado al PP a que "rebaje la tensión" en su "campaña política" crítica con las carreteras nacionales. "Supongo que será mucho pedir", ha añadido, con sarcasmo.

El representante del Gobierno ha aludido a que, el propio jueves, el alcalde de A Estrada y dos diputados nacionales protestaron públicamente por el deterioro de la N-640, siendo "conocedores" de que las obras ya están en marcha y de que, "en pocos días, estas máquinas empezarán a trabajar en su municipio".

También ha reprochado este tipo de ataques al PP de Cuntis. "No sabemos si lo que ha sucedido es sabotaje o simple vandalismo. Lo que sí sabemos es que cuando se genera crispación se sientan las bases para la violencia", ha expuesto.

Losada ha expresado su confianza en que la investigación de la Guardia Civil esclarezca los hechos y, al mismo tiempo, ha pedido a quien disponga de información, que la comunique. Asimismo, la Subdelegación ha avisado a las empresas contratistas para que extremen sus precauciones.