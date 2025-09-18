Armón entrega el buque 'Duque de Ahumada' a la Guardia Civil para la prevención de la inmigración ilegal

Agentes de la Guardia Civil durante la entrega del buque oceánico de la Guardia Civil 'Duque de Ahumada'. - Adrián Irago - Europa Press

VIGO 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El astillero Armón ha acogido este jueves el acto de entrega del buque 'Duque de Ahumada', que se incorporará al Servicio Marítimo de la Guardia Civil en la prevención de la delincuencia transfronteriza, la seguridad marítima y contra la migración irregular y el narcotráfico, entre otras misiones.

Al evento, que comenzó a partir de las 09.30 horas en las instalaciones del astillero en el Puerto de Vigo, han acudido, entre otros, el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska; el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, y el alcalde de la ciudad, Abel Caballero.

Precisamente Marlaska ha puesto en valor esta nueva embarcación, que tendrá una autonomía superior a las 11.000 millas, con capacidad para permanecer en el mar sin tocar puerto hasta 30 días. Además, podrá alcanzar una velocidad de 18 nudos y tendrá una velocidad de patrulla superior a los 11. También contará con alojamiento a bordo para 44 miembros de la tripulación y 12 personas ajenas a ella.

"Es un ejemplo de la política de cooperación europea, que suma, que contribuye a fortalecer la cohesión y a robustecer, en este caso, la protección de nuestras fronteras, las españolas, que son también las fronteras exteriores de la Unión Europea", ha manifestado Grande-Marlaska durante la ceremonia de entrega, explicando que el 90% de los 35 millones de inversión en este barco (32 millones) procede de fondos europeos destinados a adquirir equipamientos para los Estados miembros y la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex), dentro del Instrumento de Apoyo Financiero a la Gestión de Fronteras y la Política de Visados.

En el mismo marco presupuestario, la Guardia Civil ha obtenido también 20 millones de euros, financiados al 75% por la Comisión Europea, para sufragar los gastos de mantenimiento del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE) durante los años 2023, 2024 y 2025.

BUQUE

El nuevo buque oceánico sustituirá al 'Río Miño' tras haber cumplido su periodo de vida útil y se incorporará al Grupo Marítimo del Estrecho, con base en la Zona Franca de Cádiz, donde ejercerá misiones vigilancia marítima en aguas de soberanía española alrededor de la península ibérica.

El ministro ha destacado la "tecnología de vanguardia" con la que cuenta el barco, "capaz de operar con plena autonomía en alta mar para prevenir y detectar la inmigración ilegal".

Dispondrá de cinco cubiertas, con helipuerto, dos embarcaciones de rápida intervención y un rov -vehículo submarino operado remotamente- para la inspección y rastreo subacuático de hasta 1.000 metros de profundidad. Además, estará dotado con equipos de navegación y comunicaciones de última generación, espacios hospitalarios y enfermería, área de seguridad y zona de náufragos para un mínimo de cien personas.

El 'Duque de Ahumada' atenderá, además, los compromisos adquiridos en aguas de soberanía de otros países de la Unión Europea, dado que la financiación comunitaria conlleva el despliegue del buque en misiones de Frontex durante un periodo de cuatro meses al año.

Marlaska ha subrayado el trabajo llevado a cabo por Armón, poniendo en valor la industria naval gallega y española en general.

Precisamente en el acto, que ha contado con un gran despliegue de medios de la Guardia Civil, ha hablado el consejero delegado del grupo Armón, Laudelino Alperi, quien ha mostrado su orgullo por haber construido el buque, que ayudará a desarrollar las labores de la Guardia Civil, incluyendo también la lucha contra la pesca ilegal.