Arranca la huelga del comercio de la alimentación en la provincia de A Coruña que abarcará San Juan: "Va a ser un éxito"

Manifestación en A Coruña de empleadas y empleados del comercio de alimentación - CIG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

La huelga del comercio de la alimentación --convocada por CCOO, CIG, UGT y USO-- ha arrancado este domingo como medida de presión ante la "total paralización" de la negociación de mejoras laborales y salariales. El paro se extenderá hasta el miércoles, 24 de junio, y coincidirá con San Juan, que se celebra en la madrugada del 23 al 24.

"La huelga va a ser un éxito. Ya se sabe en las tiendas", ha advertido el representante de la CIG en la mesa de negociación, Roberto Pérez. "Lo gordo", en sus palabras, empezará con el inicio de la semana, ya que la mayoría de supermercados no abren hasta el lunes.

Con todo, les consta que hoy ya ha habido cierres en las tiendas de algunas villas y otras han tenido "poca afluencia" de personal. Al mismo tiempo, según la representación de los trabajadores, "poca gente" ha acudido a trabajar en el único almacén que abría este domingo.

Además, Pérez ha criticado que los almacenes hayan pedido a empleados realizar horas extra ante la convocatoria de la huelga --"cosa que no se puede hacer", ha señalado-- y que algunos supermercados hayan trasladado personal de otras provincias. Ambas circunstancias las han denunciado ante la inspección y lo harán también en los juzgados.

En cuanto a la negociación, los sindicatos defienden que ellos "no" han "roto" la negociación, pero que la patronal (liderada por Gadis y Froiz) "no ofrece nada" y se mantiene en una actitud "inmovilista". Pérez asegura que tampoco reaccionó a la bajada "sustancial" de las condiciones que propuso la representación de los trabjadores: "[La patronal] no movió ni una coma".

En el marco de la huelga, el martes 23 de junio habrá manifestaciones en A Coruña, Santiago, Ferrol y Ribeira. Todas ellas coincidirán a las 12.00 horas, excepto la de Ferrol, que será a partir de las 13.30 horas.