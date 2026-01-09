El arzobispo de Santiago mantiene "esperanzas muy sólidas" de que el papa León XIV visite la ciudad en 2027, Año Xacobeo

Archivo - El Papa León XIV - Stefano Spaziani - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El arzobispo de Santiago, monseñor Francisco José Prieto Fernández, ha subrayado que mantiene "esperanzas muy sólidas" de que el papa León XIV visite la ciudad en 2027, Año Xacobeo.

Así lo ha trasladado después de anunciarse que Madrid, Barcelona y Canarias son los destinos previstos para el viaje del papa León XIV a España este año, tal y como figura en el primer borrador acordado por la Conferencia Episcopal Española y el Vaticano.

Según ha informado este viernes el cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo, tras una reunión con la Secretaría de Estado del Vaticano, ahora el documento se enviará al Pontífice para que pueda aportar sus "matices".

En este contexto, el arzobispo de Santiago ha explicado a los medios de comunicación que la capital gallega sigue teniendo una expectativa de que sea en el año santo 2027. "Por lo tanto la invitación que le hice personalmente es que fuera peregrino en el 2027", ha explicado.

No obstante, Prieto ha subrayado que esto requiere de "cierta espera y paciencia" hasta que la Santa Sede pueda confirmar esta invitación hecha al papa León. "Hay una esperanza muy sólida, ciertamente, pero hay que esperar los tiempos oportunos", ha indicado.

"Evidentemente, el primer viaje del Papa León a España es significativo e importante. Primero hay que establecer los itinerarios y tiempos de esa visita y después trabajaremos para que pueda ser uno de los peregrinos significativos e importantes que se acerquen a Santiago en el año santo 2027", ha desarrollado.

Preguntado por la posibilidad de que el papa realizase un tramo del camino de forma simbólica, el arzobispo ha indicado que cuando llegue el momento "se mirará" cuál es el contexto y si recorre una parte del camino.

"Por lo tanto, primero será confirmar que el Papa pueda estar entre nosotros el próximo año santo y a partir de ahí se verá como se concibe su presencia en Santiago de Compostela", ha concluido.