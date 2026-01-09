Galicia queda fuera del viaje a España previsto para este año por el papa, que visitará Madrid, Barcelona y Canarias

El papa León XIV. - Vatican Media/IPA via ZUMA Press / DPA

MADRID / SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

Madrid, Barcelona y Canarias son los destinos previstos para el viaje del papa León XIV a España este año 2026, tal y como figura en el primer borrador acordado por la Conferencia Episcopal Española y el Vaticano, y que ahora enviarán al Pontífice para aportar sus "matices", según ha informado este viernes el cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo, tras una reunión con la Secretaría de Estado del Vaticano.

"¿Habrá viaje? Sí, o es el interés que tiene el Papa", ha subrayado Cobo, en declaraciones a los medios tras el encuentro, en el que han estado presentes el presidente de la CEE, Luis Argüello, los cardenales de Madrid y Barcelona, José Cobo y Juan José Omella, respectivamente, y el obispo de Canarias, José Mazuelos.

"Hemos empezado ya a plantearla, todavía las fechas no están cerradas, nos ha reunido a tres sedes, también con la CEE, Madrid, Barcelona y Canarias el tercer centro. Se plantea un primer borrador, el Santo Padre ya dirá con esas primeras notas qué tenemos que hacer para ponernos en marcha", ha añadido.

Aunque se había especulado con la posibilidad de que también recalase en Galicia, finalmente no hay ningún destino gallego entre los ratificados en esta jornada.

Sí se mantiene la puerta abierta a que el pontífice visite Galicia coincidiendo con el Año Santo 2027. De hecho, ha sido invitado por varias autoridades y el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, afirmó en la pasada jornada que se iba "por el buen camino" para que esta visita pudiese producirse.