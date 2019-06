La asamblea del BNG de Catoira decide presentar candidatura a la Alcaldía frente al PSOE sin rechazar que el PP le vote

Publicado 31/05/2019 19:08:01 CET

Xan Castaño asegura que "no contradice" ninguna directriz interna del Bloque, que defendió que no se sentará con los populares a negociar

PONTEVEDRA / SANTIAGO DE COMPOSTELA, 31 May. (EUROPA PRESS) -

La asamblea local del BNG de Catoira ha decidido "presentar su candidatura a la Alcaldía" de esta localidad pontevedresa después de más de 30 años de gobiernos socialistas y frente al PSOE de Alberto García, la fuerza más votada con cinco concejales, a uno de la mayoría absoluta.

Así, los nacionalistas consideran que el pueblo de Catoira ha votado "cambio" el pasado domingo en las urnas, por lo que si recibe el apoyo del PP a la investidura, se podrá hacer con el bastón de mando Xan Castaño, con tres ediles, los mismos que los populares.

De hecho, el PP abrió la puerta a negociar con el BNG de Catoira para entregarle el bastón de mando. Preguntado por esta cuestión en rueda de prensa este viernes, el miembro de la Executiva Nacional Rubén Cela ha dicho que su formación no se va a "sentar a negociar nada" con la formación que lidera Alberto Núñez Feijóo.

No obstante, en declaraciones a Europa Press, el cabeza de lista del BNG en esta localidad ha admitido que habrá una reunión con los populares la semana que viene, si bien ha asegurado que "no hay ninguna contradicción" con la directriz de la formación, puesto que "no se va a hablar de pactos" o "negociaciones", sino a comunicar la decisión de la asamblea local del Bloque.

Castaño ha justificado la intención de gobernar en que "se ha llegado hasta aquí por una actuación de un gobierno socialista de política caciquil, que favoreció las puertas giratorias". Al respecto, ha manifestado que en el último concurso oposición "denunciado" por las personas que se presentaron, salió "fijo" como funcionario "definitivo" un edil socialista.

A esto, ha sumado que la deuda ha pasado de más de cuatro millones a superar los 8 millones de euros. Asimismo, también ha recordado que el PSOE pactó, y no se le llamó "antinatura", en 2003 entre PSOE y PP.

"VAMOS A PRESENTAR LA DECISIÓN"

"Nosotros le vamos a presentar la decisión de nuestra asamblea, de presentar candidatura a la Alcaldía. Se votó cambio y eso está ahí. Si no quiere caer en la misma situación (el PP), tiene la oportunidad de hacer un cambio", ha aseverado el candidato del BNG, quien ha insistido en que eso no significa "pactar con nadie".

"Es la solución que hay para Catoira. El que quiera un cambio, esta es la alternativa y la solución", ha sentenciado el candidato, al tiempo que ha remarcado que se trata de "una decisión de la asamblea, que se tomó a nivel local y no contradice ninguna directriz".

Por su parte, el candidato del PP a la Alcaldía de Catoira, Iván Caamaño, ha explicado que "va a haber una reunión" para "sentarse a hablar" sobre la posibilidad de desbancar al histórico alcalde socialista en funciones, Alberto García.

Según ha expresado el popular en declaraciones a Europa Press, tanto su candidatura como la nacionalista coinciden en que el municipio "necesita un cambio". Para ello, asegura que tras los comicios ya han mantenido contactos y ambos han quedado en "sentarse a hablar a lo largo de la semana".