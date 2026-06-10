Ascienden a 12 las denuncias presentadas en Silleda por divulgación de fotos falsas de desnudos generadas por IA

PONTEVEDRA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha confirmado que, hasta el momento, ascienden ya a 12 las denuncias presentadas por mujeres en Silleda (Pontevedra) por la divulgación de fotos falsas de desnudos, generadas por IA.

Así lo han trasladado fuentes de la Comandancia de Pontevedra, que han matizado que, por el momento, no se investiga a nadie como autor o autores de la elaboración de esas imágenes. El Equipo de Delitos Telemáticos se ha hecho cargo de las pesquisas.

Con todo, es previsible que el número de denuncias aumente en las próximas horas, ya que la investigación está abierta y la Guardia Civil continúa tomando declaración a las supuestas víctimas.