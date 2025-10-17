La atención primaria recibe 1.747 millones en los presupuestos de la Xunta para 2026, un 4,7% más

El conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, en la rueda de prensa posterior al Consello extraordinario - DAVID CABEZÓN @ XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El gasto social en el proyecto de ley de presupuestos de la comunidad autónoma de Galicia para 2026 sube un 3,1%, hasta 10.587 millones, de los cuales 1.747 se destinarán a atención primaria (+4,7%), según los datos que ha destacado el conselleiro de Facenda, Miguel Corgos.

En su comparecencia al término del Consello extraordinario que ha dado luz verde al proyecto de ley, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha resaltado que el incremento de presupuestos para las consellerías de Política Social, Sanidade, Educación y Emprego "supone una disminución de otras áreas" como la de la propia Presidencia.

Por su parte, Corgos ha reivindicado que "tres de cada cuatro euros" se dirigen a gasto social y que "nunca se dedicaron tantos recursos" a estos ámbitos.

En el ámbito de la salud pública, ambos han calificado el calendario de vacunación de Galicia como "el mejor de España", con 48 millones de euros, un 18% más. Los cribados perciben, según el conselleiro, 3 millones, lo que supone un alza del 11%.

De acuerdo con estos datos, la atención primaria recibirá 1.747 millones de euros, con un incremento del 4,7% y 80 millones más, y habrá por otra parte 17 millones de euros para el programa de salud mental.

En el apartado de inversiones sanitarias, la Xunta recoge 177 millones para mejorar la red hospitalaria y los centros de salud, con la previsión de "poner en marcha" el nuevo Montecelo en Pontevedra y dar un "impulso importante" a los hospitales de Ourense, A Coruña y Santiago, entre otros.

En política social, el titular de Facenda ha hablado de una "apuesta sin precedentes" con 100 millones de euros más, según sus números, para el programa de atención a la dependencia, y un incremento del servicio de ayuda en el hogar en 10 millones.

El Gobierno gallego, además, dedicará 68 millones para consolidar las guarderías gratuitas, 3 millones para ayudas para comedores y 90 millones para el transporte escolar, el "más caro de España" debido a la dispersión poblacional.

En materia de empleo, la Xunta reivindica destinar 40 millones para "ayudas a los autónomos" y lo confronta con el Gobierno central, que "quiere subirles los impuestos" a estos trabajadores.