El 'Atlas Lingüístico Galego' incorpora la publicación dedicada al ser humano: familia, vida social y oficios

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

El 'Atlas Lingüístico Galego' (ALGa) ha dado un paso más y ahora incorpora la publicación de su segundo volumen, dedicado al ser humano y que se integra, a su vez, en el séptimo de la colección.

La nueva pieza de este proyecto, que realiza el Instituto da Lingua Galega da USC (ILG), y que editan conjuntamente la USC y la Fundación Barrié, reúne la información correspondiente a las preguntas relacionadas con la familia, relaciones de parentesco, vida en sociedad y ciertos oficios.

La mayoría de los mapas presentan las designaciones registradas para un mismo concepto: niño de hasta 12 años --neno, neniño, meniño, cativo, rapaz...--, pastor --besteiro, bestelleiro, cabaleiro, muleiro, etc.--; 'curandeiro' --manciñeiro, compostor, compoñedor, etc--, 'telleiro' --telleiro, louseiro, canteiro, etc--.

Además, unos pocos mapas recogen también la diversidad de significados, de manera que son empleadas ciertas denominaciones de medidas utilizadas en el mundo agrícola --arroba, moio, ferrado, tego, etc--. Este nuevo volumen es el segundo del Atlas Lingüístico Galego con información léxica relacionada con el ser humano, ya que en 2005 se publicó el volumen V con datos sobre el vocabulario del cuerpo humano.

El atlas fue presentado en la sede de la Fundación Barrié en A Coruña en un acto en el que participaron el rector de la Universidade de Santiago de Compostela, Antonio López; el secretario xeral de Cultura, Anxo Lorenzo; el director del Instituto da Lingua Galega, Xosé Luis Regueira Fernández; el presidente da Fundación Barrié, José María Arias Mosquera.

El volumen VII del Atlás Lingüístico Galego pertenece a la colección 'Biblioteca Filolóxica galega', integrada por trabajos del Instituto da Lingua Galega, se ocupa del léxico de la tierra como espacio natural, de las plantas y de los árboles. Está constituido por 294.

El equipo investigador ha estado formado por los profesores Rosario Álvarez --presidenta del Consello Galego da Cultura--, Francisco Dubert y Xulio César Sousa Fernández. En el ámbito de los estudios de dialectoloxía europeos, el atlas gallego es reconocido por el rigor en la presentación de los datos y por la calidad de las visualizaciones cartográficas.

El Atlas, enmarcado en la Biblioteca Filolóxica Galega que surgió a finales de los años 90, dirigido por los lingüistas Constantino García --fallecido en 2008-- y Antón Santamarina, al abrigo de un convenio entre el IGL y la Fundación Barrié.