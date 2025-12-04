Audiencia de A Coruña confirma una nulidad matrimonial por el "deterioro mental" del hombre tras denunciar los herederos

A CORUÑA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia de A Coruña ha confirmado la nulidad de un matrimonio debido al "deterioro cognitivo" del hombre, después de que sus herederos universales denunciasen la situación ante la justicia.

De esta manera, la Audiencia ha estimado solo en parte el recurso de apelación interpuesto por la mujer sobre la sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 6 de Santiago, dejando sin efecto la imposición de las costas a la aludida, pero confirmando la nulidad del matrimonio.

Según recoge la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, fueron los hijos del varón, herederos universales testamentarios, los que demandaron ante la justicia, solicitando la nulidad del casamiento.

El hombre, que falleció en 2017, había contraído matrimonio en 2008 con una mujer, denunciando los descendientes del varón que su padre ya no estaba en plenas facultades mentales en el momento de la boda.

El fallo de instancia valoró como "pruebas determinantes" informes emitidos por neurólogos del hospital de Santiago anteriores y posteriores a la boda, constatándose el "deterioro cognitivo crónico y progresivo desde los cuatro años anteriores", ya que el hombre estaba en seguimiento, por parte del Servicio de Neurología, desde marzo del 2000.

Pese a todo, la sentencia de la Audiencia no es firme, ya que cabe recurso de casación contra la misma.