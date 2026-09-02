Augas de Galicia apela a la acción municipal para reducir fugas y mejorar redes: "Hacer embalses es el último recurso"

El director de Augas de Galicia, Roi Fernández, comparece en el Parlamento gallego, a 2 de septiembre de 2026. - XUNTA DE GALICIA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Augas de Galicia ha apelado este miércoles a la cooperación y responsabilidad de las entidades locales para reducir las pérdidas en las redes de abastecimiento, que son de competencia municipal, y para mejorar las conducciones, al tiempo que mantiene que hacer nuevos embalses "es el último recurso".

Así lo ha trasladado el director del organismo público, Roi Fernández, en una comparecencia en la comisión de Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente y Servicios del Parlamento de Galicia.

Roi Fernández ha pedido a las administraciones públicas "responsabilidad y coherencia" con respecto a la gestión del agua y a la información, porque se están difundiendo "bulos". Un recurso tan importante, ha incidido, no puede ser utilizado para la "confrontación" y los técnicos de Augas "merecen ser escuchados y respetados".

Tras insistir en que el abastecimiento es una responsabilidad municipal, ha defendido el apoyo técnico y económico que Augas de Galicia presta a las entidades locales para mantener y mejorar sus redes e infraestructuras hidráulicas. Así, ha señalado que, aunque la recaudación por el canon general del auga es de entre 50 y 60 millones de euros, las inversiones realizadas suman 100 millones y llegan a 150 millones con movilización de fondos europeos.

También ha apuntado que se "echa de menos" más implicación "de alguna Diputación" y de la propia Confederación Hidrográfica Miño-Sil.

REDUCIR LAS PÉRDIDAS

No obstante, ha lamentado que las inversiones municipales no están siendo suficientes y que las pérdidas en las redes siguen siendo elevadas, a pesar de que la ley pone el límite en el 20%. Así, ha puesto el ejemplo de Vigo, y ha señalado que el propio plan municipal de 2024 reconoce que no ha podido bajar de ese límite (aunque el alcalde, Abel Caballero, insiste en cifrar las fugas en un 6%).

A esas pérdidas se suman otros problemas, como detracciones de agua no controladas o incluso ayuntamientos "que no cobran el agua". Igualmente, ha lamentado que algunos municipios sean reacios a adoptar medidas en plena sequía.

Roi Fernández ha defendido que la Xunta está trabajando en la planificación y análisis de la situación para poder garantizar el suministro, y ha recordado que está estudiando la captación de aguas subterráneas o fomentando la reutilización en procesos industriales o en el sector primario.

Pero, ha añadido, hacer nuevos embalses "es el último recurso", y así lo sostiene también la propia directiva europea o los expertos de las universidades. "Lo primero es actuar en las redes", ha reiterado.

GESTIÓN MANCOMUNADA

El director de Augas de Galicia ha insistido en que el actual modelo de concesión de los servicios de abastecimiento que rige en las grandes ciudades es menos eficiente y permite situaciones "raras" como que las mejoras de contrato, "después de cobrarle el agua a todos", "solo revierten en un ayuntamiento".

Según Roi Fernández, debe haber una coordinación con todos los municipios que se abastecen de un sistema "y para eso están las mancomunidades y consorcios".

En ese sentido, ha calificado como "anacrónico" que "un ayuntamiento patrimonialice" un recurso como el agua, y que ciudades como Vigo o Pontevedra "vendan" al agua a los ayuntamientos de su área. "Que un alcalde tenga que ir al despacho de otro a pedir agua no tiene sentido", ha añadido, recordado que se trata de un recurso público y esencial.

CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN

En la Comisión parlamentaria, el BNG ha lamentado que la Xunta no cuente con una política de abastecimiento de agua "a la altura del desafío", sino que se limite a acometer acciones "dispersas" y a hacer "propaganda institucional", mientras la conselleira de Medio Ambiente "hace declaraciones siempre incendiarias".

La diputada nacionalista, Montserrat Valcárcel ha advertido de que no se conoce el balande del Plan de Abastecimiento presentado en 2010 y cuya vigencia acabó en 2025, y que tampoco se llegó a avanzar en el llamado Pacto Local del Agua anunciado en 2013, y ha urgido plazos, inversiones y compromisos "porque la sequía no espera".

Por su parte, Aitor Bouza (PSdeG) ha acusado al gobierno gallego de utilizar el canon del agua para favorecer a los ayuntamientos gobernados por el PP, que se llevan "8 de cada 10 euros" en las inversiones, sin aclarar qué criterios se siguen para decidir el destino de los fondos. "La opacidad es el resumen de su gestión", ha espetado al director de Augas de Galicia.

El parlamentario socialista ha repetido la propuesta de su grupo, de que al menos el 50% de lo recaudado con el canon en cada ayuntamiento, vuelva a ese municipio en forma de inversión, y ha cuestionado que Roi Fernández "enmienda" a la conselleira de Medio Ambiente, al sostener que hacer embalses es "el último recurso".