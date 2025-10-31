Augas de Galicia destinará 12,6 millones a ayudas para mejoras de saneamiento y abastecimiento, un 70% más que en 2025

El director de Augas de Galicia, Roi Fernández, acude a la Comisión 3ª Economía, Facenda e Orzamentos en el Parlamento de Galicia. - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El director de Augas de Galicia, Roi Fernández, ha destacado que el departamento autonómico destinará el próximo año 12,6 millones de euros a ayudas a ayuntamientos, particulares y usuarios para ejecutar proyectos de mejora del servicio de saneamiento y de abastecimiento, lo que supone un 70% más que en 2025.

En su comparecencia este viernes en la Comisión 3ª Economía, Facenda e Orzamentos, el responsable de Augas de Galicia ha detallado que el ente contará con un presupuesto el próximo año de 151,7 millones de euros (+5,5%).

Entre las principales líneas de actuación, Roi Fernández ha hecho hincapié en la optimización del saneamiento y el abastecimiento y la mejora y creación de infraestructuras; la formación y la divulgación de técnicos y ciudadanía; y la ejecución de políticas de prevención ante los riesgos climáticos y que aumentan la resiliencia hídrica de la comunidad.

En concreto, el responsable de Augas ha señalado que 108,7 millones se destinarán a abastecimiento y saneamiento, mientras que 73,6 millones irán específicamente a inversiones para mejorar o construir infraestructuras hidráulicas.

Entre otras cosas, Fernández también ha puesto el foco en los núcleos rurales, con una inversión prevista de 17,8 millones de euros que suponen un 40% más respecto a 2025, según ha apuntado. En este sentido, se actuará en dos líneas: el desarrollo de las zonas rurales de los grandes núcleos como Ferrol, Santiago o Lugo, así como con fórmulas adecuadas para pequeños núcleos o población dispersa.

En el ámbito de la educación y concienciación sobre los recursos hídricos, ha avanzado que se lanzará la iniciativa 'Lecer nos ríos', que promoverá la realización de festivales y eventos ambientales en áreas fluviales con actividad de ocio y deportivas.

"NULA TRANSPARENCIA"

A continuación, Aitor Bouza (PSdeG) ha afirmado que los socialistas podrían "estar de acuerdo con las líneas generales", pero ha cuestionado las inversiones en los distintos ayuntamientos, poniendo el foco en los que gobierna el Partido Popular.

Y es que, según ha relatado Bouza en su intervención, en el año 2023 el 77% de los convenios suscritos por Augas de Galicia fueron con ayuntamientos del PP. Del mismo modo, en 2024, ha seguido, el 72% correspondían a municipios gobernados por los populares.

Además, ha apuntado que "incluso algún ayuntamiento tuvo que cambiar del PSOE al PP" para que "aparezca en los presupuestos", poniendo el ejemplo de Viveiro. "No es casual que de repente cambia el gobierno y llega el dinero", ha censurado antes de decir no saber si "el mensaje que se quiere trasladar es que si no gobierna el PP no va a haber inversiones".

Por todo ello, ha avanzado que el PSdeG seguirá "denunciado nula transparencia", así como "falta de respeto institucional".

"ASIMETRÍA" EN LOS FONDOS

Por su parte, la diputada del BNG Montse Valcarcel ha subrayado que ve "una asimetría entre lo rural y lo urbano", así como una "ejecución lenta" de fondos y una "gobernanza hídrica y transparencia deficitaria".

En este sentido, ha pedido al responsable autonómico que "acelere una plataforma en tiempo real y accesible para todos", al tiempo que ha criticado la política de "megaproyectos sin foco integral" y una gestión "desequilibrada de los fondos".

Así, ha cuestionado por qué la Xunta "prioriza la visibilidad mediática" y las depuradoras "de gran escala" sobre una cobertura "universal".

En cuanto al abastecimiento, la parlamentaria del Bloque ha afirmado que la "vulnerabilidad hidrológica no está resuelta" y ha incidido en la necesidad de contar con una mayor resiliencia frente a la sequía.

"La gobernanza hídrica de Galicia es reactiva, descentralizada e inequitativa. Augas de Galicia ejecuta presupuestos con los recursos que recibe, pero la Conselleria de Medio Ambiente no consideramos que esté a la altura de los desafíos", ha concluido.

"APOYO A LOS AYUNTAMIENTOS"

Mientras, el diputado del Grupo Popular Gonzalo Trenor ha agradecido en su intervención el "apoyo a los ayuntamientos" y, específicamente, "a los de rural".

Frente a la acusación de los socialistas de asignación arbitraria de los fondos, el diputado popular ha enumerado una serie de partidas destinadas a ayuntamientos en los que no gobierna el PP

"El lunes (cuando comparece el presidente de la Diputación de A Coruña en esta Comisión) le voy a decir cómo son las nominativas de la Diputación de A Coruña y va a ver usted cómo se hace el reparto y después veremos quién tiene criterios objetivos y quién hace asignaciones con criterios arbitrarios", ha zanjado.

Del mismo modo, en su turno de réplica, el director de Augas de Galicia ha reconocido que puede ser que haya más inversión en municipios del PP, pero ha apuntado que "también hay más alcaldías".

En todo caso, ha expuesto datos como las inversiones en Vilagarcía (PSOE) y ha respondido a la crítica sobre Viveiro señalando que la actuación licitada en el municipio lucense ya había sido firmada con la anterior alcaldesa.