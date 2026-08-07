Auxiliados un grupo de 18 peregrinos tras ser derivados desde un albergue en Cea (Ourense) al pabellón municipal

La Guardia Civil auxilia a un grupo de 18 peregrinos tras ser derivados desde un albergue en Cea (Ourense) al pabellón municipal - GUARDIA CIVIL

OURENSE 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Ourense ha auxiliado a un grupo de 18 peregrinos después de que fuesen derivados de un albergue en San Cristovo de Cea (Ourense) al pabellón municipal, cuyas condiciones "no estaban adaptadas a pernoctar".

Según ha informado la Comandancia a través de un comunicado, fue la Oficina Móvil de Atención al Peregrino que se encontraba prestando servicio en el Camino de Santiago por dicha zona el pasado martes, cuando tuvo conocimiento de que el grupo había sido derivado debido a la alta ocupación del albergue.

Así, los agentes se desplazaron al pabellón para comprobar la situación de los peregirnos --procedentes de Getafe (Madrid)--, quienes informaron de que las condiciones del pabellón "no estaban adaptadas a pernoctar", indicando que carecía de colchonetas y había "dificultades" para el aseo.

Por ello, la Guardia Civil procedió entonces a gestionar el alojamiento en el albgergue de Oseira, trasladando al grupo en su vehículo hasta dicha estancia para quedar instalado "en buenas condiciones" y "poder seguir realizando su peregrinación hacia Santiago de Compostela".