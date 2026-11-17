Calvo comparece en la Cámara para presentar la ley. - MONICA ARCAY CARRO/XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La futura ley de administración local proseguirá su tramitación en el Parlamento después de que los populares hayan rechazado su devolución al Gobierno gallego al votar en contra de las enmiendas a la totalidad registradas por BNG y PSdeG, que han incidido en la "falta de diálogo" para diseñar un proyecto tan "importante" --al afectar a los 313 ayuntamientos de Galicia-- como, a su juicio, "poco ambicioso".

Armando Ojea, el diputado de Democracia Ourensana (D.O.), no ha intervenido en el debate que ha albergado este martes el Pazo do Hórreo y ha optado por la abstención en la enmienda a la totalidad del BNG, mientras que ha apoyado la registrada por los socialistas.

Mientras, frente a las críticas de nacionalistas y socialistas, la diputada popular Paula Prado ha defendido el proceso de elaboración del texto y ha incidido en que si la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) no realizó "sus aportaciones" cuando, a su entender, "correspondía", fue porque "no quiso".

En todo caso, y pese a un arranque de su intervención bastante duro en el que instó a PSdeG (representado en el debate por Lara Méndez) y BNG (en su nombre intervino Óscar Insua) a condenar "los actos de violencia" de la huelga, les ha tendido la mano para negociar durante el proceso de tramitación del texto en la Cámara autonómica, y ha afirmado que está "deseando" ver las enmiendas parciales.

Además, antes de arrancar el debate ha tomado la palabra el conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, quien ha destacado que se trata de una norma "adaptada a la realidad de Galicia" y "preparada para los retos del futuro" teniendo en cuenta "las particularidades de la comunidad y aspectos como la diversidad del mapa municipal, la dispersión y el envejecimiento de la población o el reto demográfico".

Al tiempo, ha defendido que el proyecto "refuerza a las diputaciones provinciales como administraciones de asistencia y cooperación, facilita que los ayuntamientos compartan recursos y presten servicios de manera más eficiente, incorpora herramientas tecnológicas para la modernización de la organización municipal y fija un nuevo modelo de financiación local".

Y frente a las críticas de "falta de diálogo", ha esgrimido que fue sometido a "un proceso de audiencia e información pública en el que se evaluaron cerca de medio millar de aportaciones procedentes de medio centenar de entidades gallegas".

"Es resultado de un proceso participativo con estudios, congresos y otras iniciativas dirigidas a recoger las necesidades de las entidades locales", ha insistido, para resaltar que la futura norma permitirá simplificar el ordenamiento jurídico gallego al "derogar cinco leyes autonómicas e integrar en un único texto cuestiones dispersas" en distintas normas.

"TRABAJAR PARA ALCANZAR EL CONSENSO"

En el polo opuesto, tanto el nacionalista Óscar Insua como la socialista Lara Méndez se han quejado de que es una norma que "no ha tenido en cuenta" al municipalismo gallego. Méndez ha advertido que una norma de este calado, que afecta a todos los ayuntamientos, debería salir adelante "por consenso" y ha apelado a "trabajar para alcanzar la unanimidad".

Lo hizo tras poner en duda que la Xunta cumpliese con el "preceptivo" trámite de "consulta previa" antes de redactar la norma, y tras insistir que se escuche a la Fegamp, que dirige el socialista Alberto Varela, también alcalde de Vilagarcía de Arousa, y se atienda a sus aportaciones.

"No se puede reformar el municipalismo gallego sin consultarle. Los ayuntamientos no son delegaciones administrativas de la Xunta y hay que respetar la autonomía local. Queremos cooperación y no imposición; y queremos competencias claras, no responsabilidades sin recursos. Por eso pedimos la devolución de esta norma: Galicia merece una ley a la altura de sus ayuntamientos y vecinos", ha resumido.

"LEY ANTIGALLEGA"

Por su parte, Insua se ha quejado de que la ley presentada por Calvo en la Cámara autonómica "podría servir para cualquier comunidad", y ha lamentado que sea "una ley sin alma" y "antigallega", en la que "la Fegamp no participó".

"Galicia necesita una ley más ambiciosa", ha sentenciado, antes de criticar que la norma "consolide" el modelo provincial. "Y como les queman las comarcas, las fulminan", ha agregado, antes de concluir que el PP tiene "complejo de ejercer como gallego". También ha subrayado que la ley "no garantiza una financiación específica suficiente". "No queremos una ley para que todo siga igual", ha esgrimido.

EL PPDEG RECHAZA LAS CRÍTICAS

Prado ha rechazado las críticas de la oposición y ha incidido en que las alegaciones que el presidente de la Fegamp reivindica "no son" de la entidad municipalista, sino "de PSOE y BNG", a los que ha acusado de utilizarla "para ir en contra de la Xunta" y no "en defensa de los ayuntamientos".

Del mismo modo, ha rechazado acusaciones de "imposición" y ha defendido que la Xunta apuesta por las fusiones voluntarias. "Si se da esta esta coyuntura, hay que respetar la libertad, aunque a ustedes la libertad les gusta poco", y ha diagnosticado "hipocresía" en sus rivales políticos antes de enfatizar que "el Gobierno fue el primero que aprobó leyes que incluía competencias" para las entidades locales sin, a su juicio, una financiación adecuada.

NOVEDADES DE LA NORMA

Entre otras cuestiones, Calvo ha defendido que la futura norma "clarifica" las competencias de la Alcaldía y del Pleno y prevé la posibilidad de crear la figura de la vicealcaldía en los municipios de más de 30.000 habitantes.

Uno de los principales avances, ha agregado, se producirá en el ámbito de la administración electrónica y del funcionamiento telemático de los órganos municipales. La ley regula las sesiones mixtas y a distancia de los órganos colegiados y permitirá, en los supuestos previstos, la asistencia telemática de concejales y concejalas.

El proyecto regula también la retransmisión de las sesiones plenarias reforzando así la transparencia y facilitando el acceso de la ciudadanía a la actividad de los órganos municipales. La modernización se extiende a la propia gestión administrativa, con la incorporación del uso de sistemas de inteligencia artificial en la toma de decisiones, adaptando su empleo al funcionamiento de la Administración local.

RETO DEMOGRÁFICO

Por primera vez se incorpora un tratamiento específico para los municipios en situación de reto demográfico. Para estos ayuntamientos se establece una asistencia prioritaria mediante la cooperación entre Xunta y diputaciones y se introduce esta figura como una de las variables del reparto del Fondo de Cooperación Local (FCL).

Finalmente, según Calvo, un objetivo prioritario de la futura ley es el refuerzo de la financiación municipal y de la autonomía de los ayuntamientos para decidir el destino de sus recursos. En este sentido, el nuevo modelo incrementará los fondos de libre disposición, que pasarán dos 118 millones de euros actuales a casi 140 millones.