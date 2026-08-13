Una avería en una línea de media tensión en Vigo deja sin luz a unos 3.500 usuarios

Avería en una línea de media tensión en Vigo. - CEDIDA/EP

VIGO, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una avería localizada este jueves en un línea de media tensión subterránea en la Travesía de Vigo, en la ciudad olívica, ha dejado sin luz a unos 3.500 usuarios.

Según fuentes de Naturgy consultadas por Europa Press, el aviso de esta incidencia se registró poco antes de las 12.30 horas y en estos momentos quedan 1.500 clientes por restablecer el servicio.

La compañía ha desplazado a cuatro brigadas a la zona de la incidencia para trabajar en la recuperación del suministro eléctrico.