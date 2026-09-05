El Ayuntamiento de Boborás pide precaución a sus vecinos tras producirse un robo de joyas en una vivienda de Brues

Cartel de aviso a los vecinos sobre un robo en una vivienda - AYUNTAMIENTO DE BOBORÁS

OURENSE, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Boborás (Ourense) ha pedido precaución a sus vecinos tras producirse este pasado viernes un robo de joyas en una vivienda situada en Brues. La Guardia Civil ya ha sido avisada de este suceso.

Tal y como ha relatado el Gobierno local en la red social Facebook, dos mujeres jóvenes, morenas y con el pelo recogido en una coleta se acercaron a una vivienda pidiendo agua. Aprovechando que la vecina las atendió, accedieron a la casa y sustrajeron las joyas de oro que tenía en su interior.

En este contexto, la Autoridad municipal ha solicitado a los vecinos del ayuntamiento que extremen las precauciones, especialmente con las personas mayores o vulnerables.

Así, han insistido en que no se permita el acceso a la vivienda de personas desconocidas y, ante cualquier comportamiento sospechoso, se avise inmediatamente a la Guardia Civil.