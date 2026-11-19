Xosé Luís Méndez Ferrín. - RAG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Celanova (Ourense) ha manifestado este jueves su "profundo pesar" por el fallecimiento de Xosé Luís Méndez Ferrín, que tuvo lugar la pasada madrugada en la ciudad de Vigo.

"Vilanova dos Infantes fue la Patria de este polifacético intelectual gallego, poeta, novelista, periodista y político, que presidió la Real Academia Galega y fue patrón de la Fundación Manuel Curros Enríquez, guía en el proceso de recuperación de la Casa dos Poetas, ayudando a convertirla en el referente cultural y social que es hoy", recoge un comunicado remitido a los medios por el Consistorio.

Por su compromiso y apoyo a la Romería Etnográfica Raigame, el pasado 17 de mayo se le dedicó el premio Adolfo Enríquez.

En nombre de la Corporación municipal y de todos los vecinos y vecinas de Celanova, el Ayuntamiento traslada "su afecto y solidaridad" a su familia, amistades y personas próximas en "estos momentos tan difíciles".

Por este motivo, se decreta el 20 de noviembre como día de luto oficial, y las banderas ondearán la media asta.