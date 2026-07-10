El Ayuntamiento de Vigo ordena el precinto y desmontaje de la pantalla de la Diputación para ver el partido de España

Pantalla instalada por la Diputación de Pontevedra en la Praza da Estrela, en Vigo, precintada por la Policía Local. - EUROPA PRESS

VIGO, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Vigo ha precintado, por orden de la Concejalía de Seguridad, la pantalla que la Diputación estaba terminando de instalar este viernes en la Praza da Estrela para ver el partido de la selección española de fútbol, ya que carece de permisos municipales.

Según ha informado en un comunicado el Ayuntamiento olívico, este mismo viernes ha trasladado a la Diputación y al Puerto (la Praza da Estrela es terreno portuario) que, para poder instalar "una pantalla cinematográfica" en la que proyectar el partido de la selección de este viernes, "es necesario cumplir la normativa vigente de la Xunta de Galicia" sobre espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos abiertos al público.

"El Ayuntamiento se ve en la obligación de recordarles a las dos administraciones que la celebración de este espectáculo público está sujera al régimen de declaración responsable, que debería haber recibido y comprobado el Ayuntamiento, en el ejercicio de sus competencias", señala el comunicado.

Asimismo, recuerda que, junto a esa declaración responsable, que permite comprobar que la actividad "cumple los requisitos" de "seguridad, accesibilidad y salubridad", se debe aportar documentación técnica relativa a la instalación desmontable (pantalla).

Finalmente, ha apuntado que, cuando en julio de 2024 la Diputación instaló una pantalla en el mismo lugar para ver la final de la Eurocopa, el Ayuntamiento le envió un requerimiento en los mismos términos.

"SECTARISMO" DEL ALCALDE

Ante la falta de autorización municipal, la Policía Local ha precintado este mediodía la pantalla, una medida que ha sido duramente criticada por la vicepresidenta provincial, Luisa Sánchez, que ha atribuido la orden al "sectarismo" del alcalde, Abel Caballero.

La vicepresidenta provincial ha cuestionado que el gobierno local dé "lecciones de seguridad", el mismo gobierno cuya concejal responsable de esa área, Patricia Rodríguez, está investigada por un homicidio imprudente, por un accidente ocurrido en el Saltamontes que estaba funcionando en agosto de 2024 sin autorización y que no fue precintada a pesar de carecer del permiso.

"Los mismos que no cumplen los servicios mínimos de bomberos, y los que tienen en cuadro a la Policía Local, o los que están permitiendo que otros eventos en la ciudad comiencen sin tener todos los permisos concedidos", ha añadido.

Fuentes de la Diputación han informado de que la documentación y la declaración responsable fueron entregadas "a tiempo", pero "la respuesta" del Ayuntamiento fue enviar a 8 agentes de la Policía Local con orden de precinto y de desmantelar la pantalla, que ya ha sido desmontada.

"Una situación que no se produjo en 2024, cuando se pudo seguir con normalidad la final de la Eurocopa en el mismo emplazamiento. Se da la circunstancia de que, en aquel momento, Luisa Sánchez era vicepresidenta de la Diputación pero aún no había sido elegida como líder del PP de Vigo", han señalado las mismas fuentes.

"RAPIDEZ Y DILIGENCIA"

Por otra parte, el portavoz municipal del BNG, Xabier Pérez Igrexas, ha publicado un mensaje en la red social X en el que ironiza sobre la "rapidez y diligencia" del gobierno local para ordenar el precinto de la pantalla. "La misma que le faltó en agosto de 2024 para precintar una atracción que estaba funcionando sin permiso y en la que acabaría perdiendo la vida un vecino de 36 años", lamenta el edil nacionalista.

Así las cosas, la única gran pantalla en la que los vigueses podrán disfrutar del partido entre España y Bélgica es la instalada por el propio Ayuntamiento en el auditorio de Castrelos.