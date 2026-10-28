Ayuntamientos gallegos se suman al pesar por las víctimas del siniestro de Toledo con un minuto de silencio

Minuto de silencio en Santiago de Compostela por el accidente ferroviario en Urda. - AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Ayuntamientos de toda Galicia se han sumado este miércoles a la convocatoria de la Federación Española de Municipios y Provincias (Femp) para celebrar un minuto de silencio en solidaridad y apoyo con las víctimas del accidente ferroviario ocurrido en la localidad toledana de Udra, con el recuerdo presente del siniestro del Alvia en 2013 en Angrois, en Santiago, en el que perdieron la vida 80 pasajeros.

Así, en la capital gallega, decenas de personas se han concentrado frente al Pazo de Raxoi a las 20.00 horas.

Entre los asistentes, además de la alcaldesa, Goretti Sanmartín, también han participado el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, el de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, la de Mar, Marta Villaverde, el de Medio Ambiente, Nicolás Vázquez, el delegado del Gobierno, Pedro Blanco, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, la secretaria general del PPdeG, Paula Prado, el secretario xeral de Sumar, Paulo Carlos López, y la rectora de la USC, Rosa Crujeiras, además de diputados y concejales.

Al finalizar el minuto de silencio, que ha concluido con un aplauso de los asistentes, la regidora de la capital gallega ha señalado que Santiago tiene "el corazón en un puño", recordando el accidente de Angrois.

"Aún transcurrido tanto tiempo después de la desgracia de Angrois, Santiago continúa llorando y sintiendo que el corazón se le encoge cada vez que ocurre un accidente ferroviario", ha remarcado después de asegurar que "nadie más que Santiago puede entender hoy el sentimiento que ocurre en distintas poblaciones del Estado español por el accidente ferroviario de Toledo".

A su vez, ha vuelto a trasladar todo su afecto a las familias de las víctimas y a desear una "muy pronta recuperación" a los heridos, además de mandar "todo el ánimo" a los equipos de emergencias.

También se han sucedido los minutos de silencio en numerosos ayuntamientos gallegos que han secundado la convocatoria de la Femp. En el de Pontevedra ha participado el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda. Por su parte, el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha asistido al de Lugo.

CONVOCATORIAS JUEVES

Asimismo, para este jueves también está previsto que Galicia acoja diferentes minutos de silencio en memoria de las víctimas del accidente ferroviario.

Entre otros, a las 12.00 horas tendrá lugar un homenaje en el Parlamento de Galicia, en la sede de la Xunta en San Caetano y en la Delegación del Gobierno en A Coruña.

Además, en las estaciones de tren de la comunidad gallega se guardarán cinco minutos de silencio, convocados por el comité de empresa de Renfe.