Baltar rechaza "política ficción" hasta saber qué hace Feijóo y garantiza "lealtad" a quien sea nuevo presidente del PP

OURENSE, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Ourense y del PP provincial, Manuel Baltar, ha rechazado "aventurar nada" hasta que el líder del PP gallego y titular de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, confirme si da el paso adelante que le piden los 'barones' y presenta candidatura para relevar a Pablo Casado en el congreso extraordinario de abril.

Baltar, quien al inicio de la crisis abierta en el PP trasladó su lealtad a Casado, ha celebrado el acuerdo encaminado a convocar una Junta Directiva nacional que dé pie a la convocatoria de un congreso que permita "hacer un partido fuerte" y "empezar una nueva etapa".

En este contexto, ha asegurado que él será "leal" a quien tome las riendas de su formación en España. "Seré leal al presidente como fui siempre, estuviese quien estuviese", ha dicho tras un acto organizado por la Asociación de Empresarios del polígono de San Cibrao.

Preguntado por los efectos que podría tener en Galicia el salto de Feijóo a la política nacional, Baltar, quien en su día reconoció que en 2018, cuando se especuló con que el de Os Peares podría suceder a Mariano Rajoy, llegó a pensar en la posibilidad de asumir nuevas responsabilidades, ha rechazado "aventurar nada hasta que no se sepan las cosas".

"No hay que aventurar nada hasta que no se sepan las cosas; nadie ha hablado y puede ser candidato cualquiera que reúna los avales. No me gusta la política ficción hasta que se concreten los datos", ha esgrimido.

De hecho, aprovechando que se encontraba en un acto de presentación de "un informe con cifras", ha insistido en la importancia de hablar "con las cifras reales sobre la mesa".