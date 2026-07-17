Banco de Alimentos de Vigo recauda cerca de 83.000 kilos de comida en su Recogida Primavera, un 50% más

Imagen de la recogida del pasado junio. - BANCO DE ALIMENTOS

VIGO 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Provincial Banco de Alimentos de Vigo recaudó más de 83.000 kilos de comida en su Recogida Primavera, llevada a cabo entre el 5 y el 6 de junio, lo que supone un 50% más que el año pasado gracias a la incorporación de supermercados Froiz por primera vez en esta campaña.

En un comunicado, la organización ha celebrado estos datos, aunque ha recordado que la realidad social actual hace necesario el acopio de importantes cantidades de productos básicos para continuar atendiendo a las más de 20.000 personas a las que la Fundación reparte alimentos.

La actual Recogida Primavera, organizada a nivel nacional por parte de la Federación Española de Bancos de Alimentos (Fesbal), contó con la presencia de más de 500 voluntarios movilizados por distintos establecimientos Alcampo, Froiz y Carrefour de toda la provincia. Otras cadenas, como Mercadona o El Corte Inglés, permitieron solo aportaciones económicas en caja.

En estos más de 83.000 kilos de alimentos actuales: más de 35.000 kilos fueron entregados por los clientes, mientras que, el resto, son la suma de las donaciones dinerarias depositadas al pasar por caja y las comprometidas por las propias cadenas de alimentación adheridas.

Banco de Alimentos ha vuelto a agradecer a todos aquellos que han hecho posible esta recogida, destacando el papel de la Brilat, que volvió a encargarse de la logística al retirar la mercancía donada en los establecimientos para llevarla a su almacén de Lavadores, en Vigo.