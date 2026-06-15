Banco de Alimentos de Vigo recauda más de 42.000 kilos de comida durante el Mayo Solidario de Gadis, un 11% más

Imagen de voluntarios del Mayo Solidario. - BANCO DE ALIMENTOS

VIGO 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Provincial Banco de Alimentos de Vigo recaudó más de 42.000 kilos de comida durante la campaña Mayo Solidario llevada a cabo en los supermercados Gadis de Pontevedra, lo que supone un 11% más que en el mismo periodo de 2025.

En un comunicado, la organización ha celebrado estas cifras, aunque ha apuntado que ante la realidad social actual es necesario el acopio de todo tipo de productos básicos para atender a más de 22.000 personas en situación de vulnerabilidad en la provincia.

En concreto, de estos 42.000 kilos de alimentos recaudados: más de 34.000 kilos fueron entregados físicamente por los clientes, mientras que el resto son la suma de las aportaciones económicas depositadas al pasar por caja y la donación del 15% realizada por la propia empresa gallega.

Desde Banco de Alimentos han agradecido a todos aquellos que han aportado su grano de arena en esta 14ª edición del Mayo Solidario de Gadis, así como el trabajo de todos los voluntarios que lo han hecho posible.