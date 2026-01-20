Banco de Alimentos de Vigo repartió 1,3 millones de kilos de comida en 2025, subiendo un 6% el número de beneficiarios

Archivo - Imagen de voluntarios de Banco de Alimentos de Vigo. - BANCO DE ALIMENTOS - Archivo

VIGO 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Provincial Banco de Alimentos entregó más de 1,3 millones de kilos de comida en 2025, cifra similar a la de 2024, incrementando el número de beneficiarios un 6%, hasta cerca de 22.000 personas.

En un comunicado, la organización ha explicado que este incremento se debe a la incorporación de dos nuevas entidades benéficas en la Fundación: Vida Digna Vigo y la Asociación Rías Baixas de Sanxenxo. Con la llegada de ambas ONG, ya son 155 el total de colectivos sociales con los que trabaja en la provincia de Pontevedra.

"Afrontamos este 2026 con retos por delante de lo más ambiciosos y todos ellos pasan por cubrir de manera óptima las necesidades básicas de este nuevo censo de 22.000 personas vulnerables a las que ya está atendiendo el Banco de Alimentos de Vigo", ha señalado el presidente del Banco de Alimentos de Vigo, José Ramón Santamaría.

Para él, entre estos retos están el gestionar el mayor número de mermas, que son aquellos productos en perfecto estado de consumo pero que, por distintas circunstancias, las empresas ya no pueden comercializar y su destrucción ahora está completamente penalizada.

Otro objetivo para este 2026 pasa por ampliar la red de entidades benéficas con las que trabaja Banco de Alimentos en Pontevedra, para así "poder ayudar a más personas sin recursos".