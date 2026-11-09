Benigno Gómez (PSOE) presenta su renuncia tras casi 20 años como alcalde de Cervantes (Lugo)

El alcalde de Cervantes, Benigno Gómez - CONCELLO DE CERVANTES

LUGO, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El socialista Benigno Gómez, nacido en 1953, ha presentado este lunes su renuncia como alcalde tras casi 20 años al frente del Ayuntamiento lucense de Cervantes, en el que entró en 1987 como concejal y del que fue primero teniente de alcaldía.

El regidor socialista ha confirmado a Europa Press la noticia y ha explicado que se trata de una decisión muy meditada, que toma por distintos motivos, entre ellos su deseo de dar un paso al lado para disfrutar de su jubilación.

Benigno Gómez, que explica que el Partido Socialista era conocedor de su decisión, obtuvo cinco mayorías absolutas consecutivas, la primera de ellas en las elecciones municipales de 2007.

La renuncia será efectiva en el pleno convocado para las 13,00 horas de este jueves. Además, se prevé que el nuevo regidor sea elegido en otro pleno que se celebrará previsiblemente el siguiente jueves, día 18.

Preguntado al respecto, ha apostado por que sean los compañeros los que decidan a su sucesor, en un contexto en el que el número tres de la lista, Miguel González, fue su mano derecha en los últimos años.