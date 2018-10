Bescansa: "Quien piense que la situación de Galicia es para un retiro dorado conoce muy poco Galicia" o "no reflexionó"

Publicado 07/10/2018 16:02:13 CET

La candidata a la secretaría xeral de Podemos Galicia cree que la Asemblea gallega "no comenzó bien" pero confía en que se desarrolle con "neutralidad"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La cofundadora de Podemos, Carolina Bescansa, ha asegurado que "cualquiera que piense que la situación de Galicia es para hacer un retiro dorado es que conoce muy poco Galicia" o que "no reflexionó mucho", en respuesta a las afirmaciones realizadas por el diputado Antón Gómez-Reino, con el que se medirá para liderar la formación morada en Galicia.

"Cualquiera que piense que este es un marco fácil, pienso que no reflexionó mucho sobre cuál es la situación aquí, qué significa Feijóo, qué es el PP aquí y sus efectos, el clientelismo, cómo se han aplicado aquí los recortes", ha replicado, en entrevista en RNE en Galicia recogida por Europa Press, cuestionada directamente sobre la afirmación de Gómez-Reino de que Galicia no podría ser el "retiro dorado o el plan B de nadie".

Ante estas afirmaciones, Bescansa, sin citar a Gómez-Reino, ha puesto el acento en la situación de Galicia bajo la presidencia de Feijóo, al que ha acusado de "no solo no tener empatía con la gente para darse cuenta de lo que esto supone, sino que también saca pecho de todo eso, es una situación muy difícil, no es un retiro dorado, es un sitio para trabajar muchísimo para poner fin a esto".

Y pese a las dudas suscitadas por su candidatura, al ser diputada en Madrid y profesora de la Universidad Complutense, remarca que nunca sintió que se marchara de Galicia. "No siento que vuelva porque nunca me marché", zanja.

Ante las declaraciones de Feijóo, que le afeaba al líder de Podemos que cuestionase la candidatura de Bescansa por vivir en Madrid, cree que se trata solo de "una forma clásica de oportunismo, de aprovechar a río revuelto" y pide respeto para los procesos internos" de cada partido.

LA 'ASEMBLEA' "NO COMENZÓ BIEN"

La diputada y candidata a Podemos Galicia sostiene que la Asamblea Cidadá de Galicia, que finalizará con la proclamación de resultados el 25 de octubre, "no comenzó bien" pero deja caer que tiene "mucha confianza" en que se desarrolle con "neutralidad, respeto" y "reconocimiento a la pluralidad que corresponde a una organización democrática" como Podemos.

Carolina Bescansa se muestra así dispuesta pelear por encabezar la secretaría xeral de Podemos Galicia, y enlaza calificativos para valorar el llamamiento que recibió por parte de la anterior dirección liderada por Carmen Santos: "Es un privilegio y una fortuna que ahora puedo asumir esa responsabilidad, antes no podía, ahora sí puedo y es un enorme honor".

Un reto que asume con "enorme ilusión" y que percibe que ha sido bien acogido, con muestras de apoyo en "la calle" por parte de aquéllos que creen que podrá contribuir a finalizar con los mandatos del PP en el gobierno autonómico. "La gente piensa que yo puedo ayudar a echar a Feijóo de la Xunta" y al "PP de los ayuntamientos", y "eso me da más fuerzas para tirar hacia adelante y ayudar", ha asegurado.

En su intervención, las críticas han girado en reiteradas ocasiones hacia el PPdeG, al que reprocha que "no solo" no tenga "proyecto de país" en Galicia, algo que "es terrible", sino también "falta de sensibilidad, de corazón", por no haber entendido lo que los recortes significan en educación, sanidad o universidad pública.

CANDIDATA A LA XUNTA: "YA VEREMOS", "AÚN QUEDA TIEMPO"

Ha eludido, sin embargo, pronunciarse claramente si entre sus objetivos figura ser candidata a la Xunta de Galicia. Bescansa opta por reducir el horizonte temporal, a la espera de ser escogida como secretaria xeral -las votaciones serán entre el 18 y el 25 de octubre--. Después, "lamentablemente, aún queda tiempo largo para ponerle fin a la etapa Feijóo y a abrir etapa pos-Feijóo".

"Primero los compañeros tienen que escogerme y después ya veremos, cuando vengan las cosas, ya vendrán, ahora toca hacer un llamamiento a la votación", puntualiza.

Cuestionada sobre su intención sobre las formaciones de unidad popular de cara a las elecciones municipales, responde que priorizará "el modelo programático" por encima de las fórmulas jurídicas y censura que el tiempo que se pierde en debatir estructuras jurídicas no se le dedique a las políticas.

En todo caso, respetará la postura adoptada en Podemos Galicia en cuanto al posible mantenimiento de su marca en algunos ayuntamientos en las próximas municipales y, aunque defiende que "hay ayuntamientos con partidos instrumentales muy consolidados", como el caso de Santiago, que cita expresamente, hay "otros que no", con lo que ve un "horizonte municipal" "muy desigual".

No obstante, preguntada precisamente sobre el regidor compostelano Martiño Noriega y las especulaciones existentes sobre su supuesto interés en ser candidato a la Xunta de Galicia, responde defendiendo que tiene "mucha admiración y respeto" hacia el regidor compostelano y que "el trabajo con Martiño va a ser muy fácil".

PODEMOS GALICIA: "GALLEGUISTA Y SOBERANISTA PERO NO INDEPENDENTISTA"

Su propuesta para hacerse con la secretaría xeral de Podemos Galicia se centra en el "reforzamiento, en darle fuerza a la organización", con un partido "más fuerte, feminista", "abierto a la sociedad, a la administración, a la universidad, a los centros de I+D+i, a las trabajadoras y a las empresas", que será "galleguista y siempre soberanista" pero aclara: "Si me preguntas si somos independentistas ya te digo que no", ha respondido tajantemente.

Bescansa propone una dirección de Podemos que no solo incorpore a las personas de la formación, sino que también se abra a la sociedad civil, a la administración pública, la universidad, empresas, sindicatos, I+D+i, porque "los partidos como máquinas en sí mismos no son la solución".

También confía en tener una "relación mucho más estrecha con los parlamentarios" en el Parlamento gallego y avanza que, en caso de ser escogida, realizará una "gran conferencia" en torno a las navidades para realizar "propuestas muy ancladas en la realidad", desde el proyecto productivo hasta las políticas laborales, de educación o feministas, con participación no solo de Podemos sino también de la sociedad civil.