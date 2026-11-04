Besteiro apela en Ourense a desempeñar un "papel decisivo" el 29N para "impedir" que el PP y Vox lleguen al Gobierno

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, en Ourense - PSDEG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha hecho este miércoles un llamamiento a la provincia de Ourense a desempeñar un papel "decisivo" en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre para "impedir" que PP y Vox lleguen al Gobierno y "pongan en riesgo las pensiones públicas y los derechos sociales conquistados".

Durante la presentación de las candidaturas socialistas al Congreso y al Senado este miércoles, el líder del PSdeG ha reivindicado la lista del PSOE como la "única alternativa capaz de frenar a la derecha y a la extrema derecha".

En este contexto, ha situado la defensa de las pensiones en el centro del debate electoral en Ourense, recordando que cerca de 100.000 personas perciben una pensión en la provincia, "lo que representa alrededor de un tercio de la economía que entra en los hogares".

Al respecto, ha alertado de que la llegada de un Ejecutivo de PP y Vox "amenazaría" unos ingresos que "son fruto del trabajo y de las cotizaciones". Besteiro ha contrapuesto el proyecto del Partido Socialista, centrado en "ampliar derechos y repartir la prosperidad", frente a un bloque de PP y Vox a los que ha calificado como "lo mismo".

Ante este escenario, ha pedido concentrar el voto progresista en el PSdeG, convencido de que Ourense puede resultar "clave" para impedir un Gobierno liderado por Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal.