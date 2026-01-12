Besteiro dice que "la conclusión" del Comité del PSdeG es que la "dirección actuó correctamente" ante los casos de acoso

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, en rueda de prensa - PSDEG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha asegurado que "la conclusión" del Comité Nacional que su formación celebró este sábado tras la crisis abierta por las denuncias por acoso contra varios cargos socialistas "es clara": "La dirección actuó correctamente", ha dicho.

El dirigente socialista ha sostenido que esa la conclusión que se desprende toda vez que, según ha argumentado, en este foro, el máximo órgano de decisión del PSdeG entre congresos, nadie planteó otra forma diferente de actuar ante los hechos denunciados.

Preguntado al respecto, Besteiro ha hecho balance este lunes de la celebración de este órgano, que su ejecutiva convocó para calmar el ruido interno surgido tras las denuncias por supuesto acoso sexual contra el ya expresidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, --suspendido de militancia--.

A ella se sumó la denuncia de una edil por acoso laboral contra el alcalde de Barbadás, Xosé Carlos Valcárcel, como represalia por haber denunciado acoso sexual por parte de otro concejal; así como otra denuncia presentada por dos exediles del PSOE de A Coruña contra la alcaldesa, Inés Rey, y su número dos, José Manuel Lage, por acoso laboral, un hecho que la propia regidora calificó de "ajuste de cuentas" de las exconcejalas por no haber repetido en las listas.

Una vez celebrado el órgano, especialmente centrado en feminismo y en el que más de 40 socialistas tomaron la palabra para abordar estos y otros asuntos, Besteiro ha dicho que a la pregunta de qué debería haber hecho la dirección sobre estos casos y después de que él mismo desgranase los pasos dados "nadie contestó". "Por tanto, la conclusión es clara, la dirección actuó correctamente porque allí nadie planteó otra forma diferente de actuar", ha incidido.

LAS INVESTIGACIONES CONTINÚAN SU CURSO

En la rueda de prensa, Besteiro ha explicado que las investigaciones internas iniciadas a raíz de las denuncias "continúan", pero ha asegurado que el PSdeG "no tiene acceso a ellas" por lo que no puede entrar a valorarlas.

El jefe de filas del PSdeG ha puesto en valor la celebración del Comité Nacional como órgano de diálogo y debate en el que todo el mundo podía expresar sus opiniones y ha rechazado que el planteamiento de este evento pasase por buscar el "refuerzo personal" del secretario xeral.

"No fue lo que se buscó, sino que hubiese un foro de debate, de discusión, donde realmente se pusiese blanco sobre negro estas cuestiones que todo el mundo tuviese la oportunidad de hablar", ha sostenido.

MANIFIESTO DE JORDI SEVILLA

En su comparecencia ante los medios este lunes en el Parlamento de Galicia y preguntado por el manifiesto impulsado por el exministro y expresidente de Red Eléctrica Jordi Sevilla que pretende impulsar un debate interno en el PSOE ante lo que califica de "callejón sin salida" del sanchismo, Besteiro ha asegurado no compartir las opiniones de la teoría de Sevila y ha puesto en valor la labor del PSOE y de Pedro Sánchez.

"Está demostrando una enorme valentía, un enorme compromiso y, sobre todo, está haciendo aflorar las cosas que realmente importan en este país", ha afirmado para poner como ejemplo de ello la financiación autonómica.