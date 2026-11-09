Besteiro emplaza a Rueda a "dejar de poner trabas" y aceptar "ya" el traspaso de la AP-9

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, comparece ante los medios en Pontecesures junto a cargos y candidatos socialistas sobre el traspaso de la AP-9 - PSDEG

PONTEVEDRA, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha criticado emplazado al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, a "dejar de poner trabas" y aceptar "ya" el traspaso de la autopista AP-9.

Besteiro ha criticado este lunes desde Pontecesures (Pontevera) la "doble moral" del PP en lo que se refiere a la autopista del Atlántico. Así, ha sostenido que "frente a las bonificaciones que durante los gobiernos de Pedro Sánchez ahorraron 420 millones a los usuarios y usuarias, "lo que hizo el PP es negocio para sus amigos y peajes para el resto de los gallegos y gallegas".

En un acto en las proximidades de la AP-9 con candidatos y candidatas al Congreso y al Senado por A Coruña y Pontevedra, el secretario eral del PSdeG y portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento gallego ha defendido que fueron los socialistas quienes abrieron el camino para que sea gratuita.

Frente a las políticas del PSOE para "paliar la hipoteca que dejan los populares y que lleva la firma de Aznar", ha censurado que "el PP se negase primero a iniciar ese camino hacia la gratuidad y, ahora, se opone a la transferencia", ha insistido.

Besteiro ha asegurado que el día 29 también se va a decidir sobre eso y ha sostenido que son los únicos que pueden garantizar esa gratuidad total de la AP-9. Por ello, ha reiterado al PP que "deje de poner problemas" como los que, según ha denunciado, "aleja para no aceptar un traspaso que ya está aprobado por ley". Además, se trata de una medida que el PP votó a favor en Galicia y en contra en Madrid.

PEAJES DE LAS AUTOPISTAS DE LA XUNTA

Ha censurado, por otra parte, que mientras los populares reclaman la eliminación de los peajes y ponen palos en las ruedas, tienen que resolver el problema de las autopistas que son competencia de la Xunta.

"El PP nos condenó a todos y a todas a unos peajes altísimos en la AG-55 y en la AG-57, en las que las concesionarias son las mismas que en la AP-9 y en la AP-53", ha censurado Besteiro, que ha comparecido en acompañado del número 1 al Congreso por Pontevedra, Abel Losada; y el número 1 al Senado por A Coruña, Sindo Guinarte.

Losada ha recordado que a día de hoy se sigue pagando un peaje tres años después de que terminase la concesión, que era hasta el 2023, "habrá que seguir pagando hasta 2048 porque Aznar la extendió durante 25 años más, pero ahora la UE está investigando la legalidad da aquella decisión.

Guinarte ha detallado que los actuales descuentos cubren los viajes de vuelta en la misma jornada y se incrementan en un 50% adicional para los usuarios recurrentes, lo que eleva las bonificaciones hasta un 75% del precio total. "Unos facilitamos que la ciudadanía gaste menos por utilizar la AP-9, y otros, que pague de su bolsillo el uso de las autopistas autonómicas", ha remarcado.