Besteiro exige a Rueda explicaciones sobre el traspaso de la AP-9 en el día que Galicia suma dos nuevas competencias

El secretario xeral del PSdeG, Jsoé Ramón Gómez Besteiro, en rueda de prensa - PSDEG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha exigido explicaciones al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, sobre el traspaso de la AP-9 en el día en el que Galicia suma dos nuevas competencias.

Preguntado por el hecho de que este jueves Galicia asuma las autorizaciones iniciales de trabajo para personas extranjeras y la gestión de los aeródromos que no son de interés general, Besteiro ha asegurado que se encontraron con un Gobierno central "absolutamente facilitador" que demostró desde "el primero momento, desde su petición, una rapidez y una eficacia" en el traspaso.

"Pero nuevas competencias implican nuevas responsabilidades", ha avisado para recordar el caso del litoral, una competencia que, según ha sostenido, "iba a cambiar el mundo en Galicia" y de la que "aún estamos esperando por los planes de regeneración de rías, por los planes de antierosión" y por la protección ambiental de la costa.

Ahora espera que funcione "muchísimo mejor" la llegada de trabajadores extranjeros con los permisos qu se podrán dar desde Galicia y que mejore la gestión de los aeródromos, aunque, según ha dicho, el pasado "nos tiene acostumbrados a que, cuando se asumen esas competencias, no vienen aparejadas de mayor responsabilidad y mayor eficacia".

Sobre la AP-9, Besteiro ha acusado al PP de no tener prisa y de estar "preparando todo para presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional" contra la transferencia". "¿Por qué la Xunta de Galicia, por qué Alfonso Rueda no quiere aceptar la transferencia de la AP-9?, tantos años pidiendo esa transferencia y ahora resulta que, cuando llega, no la quieren", ha lamentado.

Los motivos, para él, son "difíciles de justificar" y ahora que se habla de transferencias "es un momento bueno para que se den explicaciones sobre ese atraso".