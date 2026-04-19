Besteiro llama a "frenar a la ultraderecha, combatir de raíz la desigualdad e impulsar una transición verde justa"

El secretario xeral do PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, con el presidente, Pedro Sánchez, y demás representantes políticos en Barcelona - PSDEG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral do PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha llamado este domingo desde Barcelona a "frenar la ultraderecha, combatir de raíz la desigualdad, blindar los derechos, defender lo público e impulsar una transición verde justa".

Tal y como ha trasladado el PsdeG en una nota de prensa, Besteiro asistió este fin de semana a la Global Progressive Mobilisation, unas jornadas en las que los progresistas avanzaron en la construcción de un "frente común con objetivos claros" para abordar los problemas "que de verdad importan".

"Hablamos de democracia, de derechos y de cohesión social. O avanzamos, o retrocedemos. Aquí no hay grises.", ha asegurado el socialista, invitando a la izquierda a hacerlo "sin complejos". "Somos socialistas, pacifistas, ecologistas y feministas, y lo reivindicamos con orgullo", ha asegurado.

En este sentido, el secretario general ha afirmado que lo que se trató en Barcelona estos días, con la presencia de líderes progresistas de todo el mundo y figuras que comparten este pensamiento, como Mariana Mazzucato o Gabriela Ramos, también afecta directamente a Galicia.

"Las respuestas que se dieron en este espacio internacional son las mismas que necesitamos en nuestra casa", ha apuntado, apuntando a problemáticas como el encarecimiento de la vivienda, la situación de la sanidad pública o la falta de oportunidades para los jóvenes.

Además, Besteiro ha remarcado la necesidad de tejer alianzas internacionales con el fin de "abrir oportunidades de cooperación" para la comunidad autónoma.