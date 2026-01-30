Besteiro llama a manifestarse por la sanidad pública: "No es un conflicto político, es un derecho básico"

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, preside la interparlamentaria de la formación - PSDEG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha apelado a la ciudadanía a acudir este domingo, día 1 febrero, a la manifestación convocada por SOS Sanidade Pública al asegurar que la sanidad gallega "no puede esperar más". "No se trata de un conflicto político, sino de defender un derecho básico", ha subrayado.

Así lo ha trasladado en una rueda de prensa ofrecida en el Parlamento de Galicia, donde el PSdeG ha celebrado este viernes una reunión de su interparlamentaria para coordinar su acción política en todas las instituciones con el objetivo de "defender Galicia con una sola voz", en un momento político "clave" ya en perspectiva municipal.

En su intervención, Besteiro ha sostenido que esta coordinación es esencial para construir una alternativa "sólida y coherente", con continuidad entre lo que se defiende en Bruselas, en Madrid y en el Parlamento de Galicia, especialmente ante problemas que afectan directamente al día a día de la ciudadanía.

"Uno de ellos, seguramente el más grave en este momento en Galicia junto con el acceso a la vivienda, es la situación de la sanidad pública", ha advertido.

En este sentido, ha afirmado que la sanidad gallega "no tiene un problema puntual ni coyuntural, sino un problema estructural de recursos, de gestión y de liderazgo". Una realidad que, según ha explicado, se manifiesta en las listas de espera (360.000 personas esperando por una consulta, 50.000 por una operación) en la atención primaria saturada, en la falta de profesionales y en el agotamiento del personal sanitario.

"No es un diagnóstico partidario. Le llevan tiempo poniendo voz los profesionales y los pacientes. El sistema está al límite y la gente se siente abandonada cuando más lo necesita", ha asegurado el jefe de filas del PSdeG.

Por ello, Besteiro ha animado a la ciudadanía a participar en la manifestación convocada para este domingo, con la previsión de que sea "masiva". "No se trata de un conflicto político, sino de defender un derecho básico: una sanidad pública y de calidad. Eso nos concierne a todos", ha subrayado.

FINANCIACIÓN Y PRIORIDADES

El líder de los socialistas gallegos ha vinculado la situación de la sanidad con la financiación y con las prioridades políticas del Gobierno gallego. "Para que la sanidad funcione hacen falta recursos, pero también decisiones y capacidad de gestión", ha asegurado.

Dicho esto, ha sostenido que hoy en Galicia "no hay ni una cosa ni la otra" y ha reprochado al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, su "falta de liderazgo".

"No está negociando, no está liderando y no está dando respuestas, ni en la financiación ni en la gestión diaria de la sanidad pública", ha señalado.

MEMORANDO CON ALTRI

En este contexto, se ha referido también al memorando firmado entre la Xunta y la multinacional Altri, al censurar que su contenido siga sin aclararse. Por ello, ha destacado que el PSdeG contactará con el resto de formaciones políticas para tratar de conseguir los apoyos necesarios para poner en marcha una comisión de investigación en el Parlamento de Galicia.

"Es legítimo preguntarse en qué se prioriza el dinero público cuando la Xunta admite que firmó un memorando al margen del control administrativo y se niega a dar explicaciones", ha advertido.

Besteiro ha avisado sobre un "posible compromiso millonario, con impacto territorial, ambiental y económico" adoptado "sin transparencia". "No es creíble que algo así se hiciese sin conocimiento al más alto nivel", ha añadido.

Por este motivo, ha reiterado la exigencia de explicaciones y la solicitud de la comisión de investigación en el Parlamento para aclarar "qué se firmó, con qué mandato político y con qué consecuencias para Galicia".

PROTESTAS CONTRA EL ACUERDO CON MERCOSUR

Por último, preguntado sobre las protestas de ganaderos contra el acuerdo de la Unión Europea con Mercosur, ha subrayado que se trata de una medida que trata de dar respuesta a la amenaza de Estados Unidos de aumentar los aranceles.

En este sentido, ha puesto en valor que abre un mercado de casi 700 millones de personas en el que los productos gallegos van a ser "muy bien recibidos".

Dicho esto, ha sostenido que, ante aquellas cuestiones que puedan afectar de forma negativa, lo que se debe es resolverlas con "cláusulas de protección y salvaguarda", demostrando que "la administración europea, española y gallega tiene capacidad de control" para proteger a los ciudadanos gallegos.

"Pero en lo genérico y global, en un amplísimo porcentaje, ese tratado va a ser muy positivo para Galicia", ha finalizado.