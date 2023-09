Besteiro, Lois y Rego protagonizan con el uso del gallego el estreno de las lenguas cooficiales en el Congreso

SANTIAGO DE COMPOSTELA / MADRID, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

José Ramón Gómez Besteiro (PSOE), Marta Lois (Sumar) y Néstor Rego (BNG) han protagonizado este martes con el uso del gallego el estreno de las lenguas cooficiales en el Congreso, en un debate en el que el diputado por Lugo se ha convertido en el primero en poder hacer uso de la lengua propia sin ser llamado al orden por la Presidencia y en el que el nacionalista ha sido el primer parlamentario en pronunciar íntegramente un discurso en la lengua propia de Galicia.

Precisamente, el parlamentario socialista ha sido quien abrió el debate en la Cámara Baja, después de que la portavoz del PP, Cuca Gamarra, intentase sin éxito paralizar la implantación de las lenguas cooficiales en el debate del reglamento.

Luego, los diputados de Vox interrumpieron la palabra de Besteiro mientras intervenía en gallego y, tras la negativa a atender sus protestas, abandonaron el hemiciclo dejando en el escaño del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, los auriculares de la traducción.

Al uso de estos auriculares también se refirió en su segundo turno el diputado del BNG Néstor Rego, quien usó su segundo turno para observar que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, "no usó" el auricular durante las intervenciones, algo que esperó que se deba a su comprensión del gallego y del catalán --como lengua romance-- y a que tuvo "tiempo de aprender euskera antes que inglés", porque, de lo contrario, "esa insumisión infantil no los hace más demócratos, sino más sectarios".

Así las cosas, el PSOE, Sumar y sus socios independentistas y nacionalistas han celebrado que la normalidad lingüística haya llegado este martes al Congreso en el primer Pleno plurilingüe y han censurado que el PP rechace la reforma del Reglamento que se ha tomado en consideración para que los diputados puedan utilizar cualquier de las lenguas cooficiales en su trabajo parlamentario.

Besteiro, quien ha alternado el gallego y el castellano, se ha congratulado de que la Cámara haya decidido "normalizar lo que ya es normal para millones de ciudadanos" bilingües aplicando una medida que, ha subrayado, es perfectamente constitucional, está vigente desde hace años en el Senado y va a acercar la institución a la ciudadanía.

El diputado por Lugo ha admitido que esta medida se podía haber tomado antes pero que se ha hecho en el momento en que se han dado todas las circunstancias para ello. A su juicio, no hay motivos "tecnológicos o presupuestarios" para oponerse a esta decisión y "merece la pena" adaptar la Cámara a esta circunstancia y que los diputados utilicen "pinganillos". A quienes se oponen a la reforma, les ha recordado que "la diversidad no va en detrimento de la unidad" y que "la uniformidad no garantiza la cohesión".

En la misma línea se ha pronunciado la portavoz de Sumar, la también gallega Marta Lois, quien como Besteiro ha citado al polifacético escritor y artista y diputado de la Segunda República Alfonso Daniel Rodríguez Castelao. En su caso, Lois, quien también recordó a Cunqueiro, ha recordado parte del discurso que pronunció en defensa del gallego en esa misma tribuna y ha cargado contra las "identidades cerradas y a la defensiva" que rechazan esta reforma y que, son a su juicio, quienes "tradicionalmente han hecho fracasar a nuestro país" y encima se proclaman "constitucionalistas".

Lois ha acusado al PP de "mentir y manipular" con el asunto de las lenguas y ha dado por hecho que antes de que acabe la legislatura habrá diputados bilingües de los grupos que hoy rechazan esta reforma que harán uso de la misma con normalidad.

Precisamente, minutos después el 'popular' Borja Sémper utilizaba el euskera en la tribuna de oradores, pese a que este mismo lunes había anunciado que los diputados del PP no harían uso de lenguas cooficiales. "Lo que no vamos a hacer es el canelo y no vamos a hacer cosas raras. Vamos a hacer cosas que entiendan todos los españoles", dijo Sémper en una rueda de prensa este lunes, lo cual le acabaron afeando en el debate de este martes por parte de ERC y PNV.

RECONOCIMIENTO DE CONVIVEN NACIONES Y PUEBLOS

Durante su intervención, Néstor Rego ha dicho que el uso de las lenguas cooficiales supone "el reconocimiento práctico" de que en España conviven "naciones y pueblos diferentes, que tienen lengua propia y derecho a usarla". En este punto, ha puesto de relieve el compromiso de su partido de continuar trabajando para que este reconocimiento se torne en que Galicia es "una nación con derechos".

Rego, quien también llevó a Castelao a la tribuna y recordó a los diputados del BNG que le precedieron en la defensa del uso de la lengua propia en el Congreso, ha lamentado que los diputados gallegos del PP vayan a votar "una vez más" en contra del gallego y, en concreto, ha tachado de "indigno" que lo haga el que fuera presidente gallego y ahora líder de los 'populares', Alberto Núñez Feijóo.

"¿QUIÉN HA HECHO EL CANELO?"

El portavoz de los republicanos catalanes, Gabriel Rufián, ha afeado que Semper hablando en euskera no haya hecho el canelo y sí lo haga, por ejemplo, la portavoz de Bildu, Mertxe Aizpurua, hablando la misma lengua. "¿Por qué ha intervenido en euskera si no pueden usar las lenguas oficiales? --le ha cuestionado, por su parte, el diputado del PNV Joseba Aguirretxea--. Usted ha hecho el canelo, no los demás".

Rufián ha subrayado que el acuerdo "histórico" que supone que desde este martes se pueda hablar, entre otras lenguas, en catalán tiene "muchos nombres y apellidos", entre los que ha citado a su antecesor en el cargo, Joan Tardà.

Desde Bildu, Mertxe Aizpurua ha dicho que "es de agradecer" el paso "simbólico" que supone que los diputados vascos puedan expresarse en euskera en el Congreso, lo que, a su juicio, pone de manifiesto la "realidad" de que Euskadi es una "nación". "Somos diferentes naciones sin Estado y hoy es eso lo que se esta haciendo patente", ha apuntado Aizpurua, que ha compaginado el euskera con el castellano en su intervención.

Con todo, cree que, pese a este avance, hay aún "mucho por lo que luchar" porque el objetivo es que se pueda hablar en euskera no sólo en Madrid sino también en el País Vasco, singularmente en las instituciones que dependen del Estado. "Es hora de acabar con esta situación injusta, y corresponde al Gobierno garantizar y respetar nuestras lengua", ha enfatizado.

El representante del PNV, Joseba Aguirretxea, ha comenzado celebrando la marcha de Vox del Pleno. "Son los mismos que antes nos echaban de clase, nos multaban o nos metían en la cárcel por hablar euskera. Ahora se han ido ellos, algo hemos avanzado", ha afirmado.

Tras poner en valor la labor de sus antecesores para llegar a este día después de muchos años de lucha en favor de los derechos lingüísticos, el nacionalista vasco ha lamentado que en Euskadi algunas instituciones sigan "pisoteando" el euskera y se trate a los euskoparlantes como personas "ajenas".

Por su parte, la portavoz de Junts, Míriam Nogueras, ha recalcado que el PSOE ha aceptado el uso de las lenguas cooficiales por "necesidad" no por convicción, pero ha celebrado que, en cualquier caso, por fin el catalán se pueda escuchar en el Congreso pese a la "obsesión por liquidar la identidad catalana" que, a su juicio, ha primado durante décadas en España.

Nogueras se ha congratulado de haber podido "desbloquear en semanas lo que parecía imposible". "Han tenido a Junts mucho tiempo en un rincón mientras esperaban que resucitara la fórmula de toda la vida que les ha procurado estabilidad durante décadas a cambio de muy poco, pero esa fórmula ya no volverá", ha avisado, antes de reconocer la "valentía" con la que, a su juicio, ha actuado en este asunto la presidenta del Congreso.