Besteiro niega reparto de cargos para el pacto del gallego con el PP, pero Pontón dice que "se verá" próximamente

Archivo - El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, y la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, a 20 de febrero de 2026. - EUROPA PRESS - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, niega que la firma del acuerdo del gallego con el Partido Popular pasase por un reparto de cargos en la vicevaledoría do Pobo y el consejo de administración de la Corporación de Servizos Audiovisuais de Galicia (CSAG). Por su parte, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, se muestra "convencida de que en los próximos meses, semanas se verá cuáles son los resultados de ese pacto".

Así se han pronunciado ambos líderes en sendas ruedas de prensa convocadas en el Parlamento gallego este lunes para abordar la problemática en materia de vivienda.

A preguntas de los periodistas, Besteiro ha rechazado que el pacto PP-PSOE suponga una pinza a los nacionalistas y ha afirmado que "la única pinza" que él ve "desde el inicio del mandato" es "la que hacen PP y BNG" a los socialistas.

En este sentido, ha criticado la "sustracción" de su capacidad de preguntar al presidente de la Xunta en la sesión de control del pleno de la Cámara autonómica.

A continuación, el secretario xeral de los socialistas gallegos ha apuntado a la "misma pinza y capacidad de desbloqueo" que, a su juicio, tienen populares y Bloque en los puestos pendientes de renovación en el Valedor do Pobo y en la Corporación de Servizos Audiovisuales de Galicia (CSAG). "Y sigue bloqueado", ha recriminado.

Para Besteiro, las acusaciones de reparto de cargos persiguen "justificar lo injustificable" y "desviar la atención". Cuestionado sobre si no descarta llegar a un acuerdo con el PPdeG para esa renovación, ha dicho que no entra en "especulaciones" sobre esas cuestiones y ha insistido en "la situación de bloqueo".

"No admito ningún tipo de acusación", ha añadido, antes de reiterar que la renovación de cargos es "un tema que está bloqueado" y que espera "que en algún momento se desbloquee" pues afecta a "instituciones importantes".

EL ACUERDO

En cuanto al contenido del pacto, que supone mantener el equilibrio lingüístico de gallego y castellano en materia educativa, ha considerado que es "un acuerdo absolutamente positivo".

Al respecto, ha alegado que había "una opción", que era "no sentarse a negociar, como hicieron otros", por el BNG.

Pero, según ha argumentado, "la situación --del idioma propio-- es dramática", de ahí su firma con el PP de un documento que supone "hablar de educación, pero también" de otros ámbitos como las redes sociales y la evaluación de los resultados.

Para Besteiro, firmar el pacto del gallego con el PP es "avanzar". "Porque podíamos mirar para otro lado", ha dicho, en referencia a la "técnica de cuanto mejor, peor", pero aboga por "avanzar", si bien incide en que el plan firmado no es el "ideal" para su formación. Los socialistas, ha asegurado, tienen "unas posiciones marcadas" en cuanto al idioma, pero entiende que este acuerdo "permite avanzar".

En esta línea, ha censurado la actitud de decir "no, no, no, no y no hacer nada", en referencia a los nacionalistas, y ha vuelto a asegurar que cree que con este pacto la política lingüística "mejora y mucho".

Interrogado sobre qué ocurrió de julio hasta ahora --entonces cargó contra el equilibrio lingüístico--, Besteiro ha valorado que lo pactado permite "levantar el veto" sobre las asignaturas científicas y ha añadido: "No vamos a consentir que ese veto se traslade a otro tipo de vetos".

Asimismo, ha indicado que el acuerdo permite que "el control sea un control real" y ha vuelto a referirse a otros ámbitos como la presencia del gallego en el modelo audiovisual, la programación infantil, las tecnologías, los entornos urbanos y los centros plurilingües, entre otros aspectos.

"Salvamos vetos, avanzamos y es la situación ideal? No. Pero mejoramos posiciones porque no se puede perder más tiempo", ha resumido. En esta línea, ha defendido que la "responsabilidad" del PSdeG "era sentarse" y "llegar a acuerdos".

Desde julio hasta ahora, ha constatado, transcurrieron "más de dos meses sentados en una mesa de negociación, hablando con la comunidad educativa", recabando opiniones de instituciones como la Real Academia Galega y el Consello da Cultura.

"Estuvimos hablando, discutiendo", ha destacado, antes de afirmar que "las motivaciones" de los socialistas para llegar a este pacto "están claras" en "el marco" de que "no se puede esperar más" ya que "la situación es tan dramática que no se puede esperar más".

Por último, ha rechazado "interpretaciones torticeras" sobre su postura.

"COSAS TAN RIDÍCULAS QUE SE CONTESTAN ELLAS SOLAS"

Por su parte, la líder del BNG, Ana Pontón, ha sido preguntada por estas palabras en una comparecencia posterior, a lo que ha respondido que "hay cosas que son tan ridículas que se contestan ellas solas y con los hechos".

"Estos días escuché a Hablamos Español que felicitaba esa pinza bipartidista en contra del gallego. Creo que quizá esa sea la mejor definición de a quién satisface ese pacto, que nosotros ya dijimos que es un pacto en contra del gallego que mantiene el plan que nos llevó a la situación actual", ha resaltado.

En esta línea, Pontón se ha mostrado "convencida de que en los próximos meses, semanas se verá cuáles son los resultados de ese pacto" y de que "hay una cara B en que lo que se repartieron fue cargos que no le corresponden a una fuerza política porque las urnas no le dieron los votos suficientes". "Cada uno escoge sus prioridades", ha resuelto.