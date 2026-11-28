Besteiro (PSdeG) pasa la jornada de reflexión rodeado de familia y amigos, a 28 de noviembre de 2026. - PSDEG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, pasará la jornada de reflexión previa a las elecciones generales del 29 de noviembre rodeado de su familia y amigos en Lugo y dedicará este sábado a hablar de "otras cosas". "También hace falta y es muy sano", ha apreciado.

"Hoy es día de descansar y eso es lo que vamos a hacer. Yo, por lo menos", ha apuntado en un audio remitido a los medios, en los que ha hecho balance de 15 días de campaña "muy intensos", "saliendo de casa temprano y volviendo tarde" y en los que no ha podido "casi" ver a sus allegados.

"Hoy toca estar con ellos", ha señalado. Entre las actividades que ha mencionado, Besteiro aprovechará el día para dar un paseo, tomar un café "con calma" y "hablar de otras cosas". Todo ello lo hará en Lugo, su municipio natal, que además acogió el mitin de cierre de campaña de los socialistas gallegos.

El líder del PSdeG, que no concurre como candidato a las Cortes, ha aprovechado este último mensaje antes de la jornada electoral para agradecer a "toda la gente que hizo posible esta campaña". En concreto, ha nombrado a la militancia, al voluntariado y a todo el que "monta los actos, que conduce o que está ahí desde primera hora de la mañana sin pedir nada a cambio". "Sin ellos no habría campaña alguna", ha añadido.

También se ha acordado de quien el domingo "va a tener un día largo": los vecinos y vecinas que estarán en las mesas electorales, el personal de las administraciones y de Correos, las fuerzas de seguridad y los medios de comunicación. Su último "saludo" ha ido para los candidatos y candidatas del resto de partidos.