Besteiro (PSdeG) defiende al ministro Puente por "dar la cara y no escaparse" tras el accidente de Urda

FERROL 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral del PSdeG-PSOE, José Ramón Gómez Besteiro, ha afirmado este lunes en Ferrol que lo que hay que exigir a un responsable público "es lo que está haciendo el ministro Óscar Puente, que es dar la cara, no escaparse y dar explicaciones públicas" tras el accidente ferroviario en Urda, Toledo.

En esta línea, ha remarcado que el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible comparecerá este martes a petición propia en la Diputación Permanente del Congreso. Respecto a la gestión, el líder del PSdeG ha condicionado la asunción de responsabilidades políticas a los resultados de las pesquisas que se están llevando a cabo.

Según ha aseverado, será "cuando esa investigación diga cuáles son las responsabilidades, cuando llegue el momento de depurar todas las responsabilidades políticas y las que no sean políticas".

En cuanto al orden de prioridades, Besteiro ha situado en primer lugar "atender a las víctimas y a sus familias", una labor que "no finaliza hoy y tiene que mantenerse en los días y meses sucesivos", señalando que "quedan todavía víctimas por identificar".

En segundo término ha ubicado el trabajo de las dos investigaciones abiertas para "conocer la verdad, saber qué fue lo que falló y lo que no falló, cuáles fueron los errores y si se podrían haber evitado".