Besteiro (PSdeG) reafirma en Bruselas su rechazo a Altri: "No es un proyecto maduro ni viable para Galicia"

El eurodiputado del PSdeG, Nicolás González Casares, y el líder de los socialistas gallegos, José Ramón Gómez Besteiro, en Bruselas. - PSDEG

BRUSELAS 11 Nov. (De la enviada especial de Europa Press Amor Martínez) -

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha reafirmado este martes en Bruselas su rechazo al proyecto que Altri quiere instalar en Palas de Rei (Lugo), un proyecto al que no considera "maduro" para Galicia, pero tampoco "viable ni recomendable".

Así lo ha asegurado ante los medios tras reunirse con el Gabinete del Vicepresidente Ejecutivo para la Estrategia Industrial de la Comisión Europea, un encuentro en el que, tal y como ha detallado, han abordado las líneas de trabajo del futuro Marco Financiero Plurianual 2028-2034, así como las oportunidades de financiación para proyectos industriales gallegos.

En este contexto, ha aprovechado para recordar "los noes" que ha recibido el proyecto de la pastera lusa hasta el momento, concretamente del PERTE de descarbonización, de la conexión eléctrica en la nueva planificación de la red para los próximos años y, ahora, de los fondos europeos de innovación.

De hecho, el proyecto se ha quedado fuera de los fondos europeos de innovación ('Innovation Fund'), unos apoyos que sí reciben diferentes proyectos gallegos como las plantas de metanol verde de Mugardos y Begonte.

Por otro lado, Besteiro se ha referido a aquellos proyectos que sí podrían recibir apoyo comunitario, especialmente aquellos ligados a la transición verde, la descarbonización, la tecnología abierta y la industria de defensa y seguridad.

Asimismo, tal y como ha desgranado a los medios el líder socialista, durante el encuentro ha insistido en la importancia de "reforzar todavía más esas líneas que pueden llevar al mundo de las energías renovables, del hidrógeno, y de la apuesta por ese corredor verde donde Galicia tiene que tener un protagonismo realmente muy fuerte".

En esta línea, Besteiro, acompañado por el eurodiputado del PSdeG, Nicolás González Casares, ha hecho hincapié en la necesidad de proteger sectores como el acero, el cemento y el aluminio dentro del nuevo marco financiero para que también gocen de difusión y protección.

"Es importante que el acero, el cemento o el aluminio, insisto, pues tengan una protección para ese marco 2028-2034 que, efectivamente, va a contribuir a mantener esa viabilidad de las empresas gallegas", ha aseverado a la salida de la Comisión Europea.

Por último, ha reafirmado la apuesta por la energía eólica, tanto terrestre como marina, dentro del horizonte 2028-2034, una apuesta que ha enmarcado en el horizonte de ese Marco. En este sentido, Besteiro continuará este miércoles su agenda en Bruselas con una reunión con el Gabinete de la Comisaria de Medio Ambiente, así como con la presidenta de la Comisión Especial sobre la Crisis de la Vivienda en la Unión Europea (HOUS), Irene Tinagli.

Finalmente, el jueves se reunirá con el Comisario de Pesca y Océanos, Costas Kadis, y con la Vicepresidenta Ejecutiva para la Transición Limpia, Justa y Competitiva, Teresa Ribera, dos encuentros con los que cerrará su viaje institucional a Bruselas.