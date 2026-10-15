Besteiro, tras quedar Orozco fuera de la lista al Senado, subraya que se le ofreció ir en la del Congreso

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, asiste en Lugo a una jornada organizada por Fademur - PSDEG

LUGO, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha asegurado que se le ofreció al exalcalde de Lugo Xosé Clemente López Orozco ir en la candidatura al Congreso --como número dos-- al considerar que "podría ser más competitivo", pero que el exregidor declinó esta posibilidad. "Cuando uno no acepta, no se puede incluir", ha señalado.

Besteiro ha subrayado que el Partido Socialista trabajará para conseguir dos escaños por la provincia en las elecciones del 29 de noviembre y ha recordado que en 2023 quedaron a solo "3.000 votos" de conseguir" un segundo diputado. "Triplicamos en votos al BNG y multiplicamos por más de cinco los de Sumar", ha dicho para asegurar que en la lista del Congreso es "donde se va a ser más competitivo y donde se puede conseguir ese segundo diputado".

"Por tanto, ese ofrecimiento es absolutamente leal y basado en el principio de que podemos obtener más, la competencia en el Senado no es una opción", ha sostenido para asegurar que "es difícil que el PSOE obtenga más de un" representante en la Cámara alta por esta provincia.

Así se ha pronunciado este jueves en declaraciones a los medios en Lugo, donde ha defendido el proceso llevado a cabo para elegir a los candidatos a las Cortes Generales, después de que Orozco reclamase revisar los resultados al considerar que las cifras no coinciden y que cuenta con más apoyos de la militancia que César Mogo.

Besteiro ha señalado que las listas fueron aprobadas por aclamación en las cuatro provincias gallegas y ha reivindicado que la elección de los nombres no responde exclusivamente al número de votos obtenidos, sino que también tiene en cuenta otros factores, como la paridad, la representación territorial y la eficacia electoral.

En este sentido, ha explicado que las listas están encabezadas por las personas más votadas en cada provincia y que también se tienen en cuenta otros factores para configurar las candidaturas. Sobre el caso de Lugo, ha indicado que Patricia Otero fue la candidata más apoyada para el Congreso y César Mogo para el Senado, lo que, según dice, contribuye a "determinar el protagonismo de cada aspirante".

El dirigente socialista ha destacado que la formación permite que sus militantes expresen sus preferencias antes de adoptar una decisión definitiva. A su juicio, el apoyo mayoritario a las candidaturas en las cuatro provincias confirma la "valoración positiva" del proceso.

Además, ha recordado que no podría ir de segundo al Senado porque la lista debe ser paritaria y, al ir Mogo en el número uno, debe ser una mujer la que ocupe el segundo puesto.

BESTEIRO RECLAMA LA "COHESIÓN INTERNA"

Besteiro también ha defendido la necesidad de mantener la "cohesión interna" y evitar que las diferencias en torno a la confección de las listas afecten a la movilización del electorado progresista. En este sentido, el partido apela a los votantes socialistas para "frenar a la derecha y a la ultraderecha", al tiempo que mantiene como objetivo recuperar la Alcaldía de Lugo.

En el caso de Lugo, el objetivo de los socialistas es conseguir dos diputados en el Congreso, una meta que consideran al alcance después de que en las últimas elecciones generales se quedasen a unos 3.000 votos de lograr ese segundo escaño.

Por su parte, la responsable socialista Lara Méndez también ha explicado que antes de la votación trasladó a Orozco que César Mogo era el candidato que contaba con mayor respaldo para el Senado y le planteó como alternativa ocupar el número dos de la lista al Congreso, algo que rechazó.

Orozco, que ha expresado su desacuerdo con el resultado y ha pedido revisar las votaciones junto al grupo de militantes que respaldó su regreso a la primera línea política, sostiene que cuenta con entre 40 y 50 apoyos, más que Mogo. El exalcalde asegura que aceptaba ocupar el número dos de la lista al Senado por el bien del partido, pero que no esperaba quedarse fuera de la candidatura.

Así las cosas, la lista socialista al Senado por Lugo sitúa a César Mogo al frente, seguido de Ana González Abelleira y Roberto Castro González, de Ribas de Sil. En la candidatura al Congreso, Patricia Otero ocupa el primer puesto, por delante de Jorge Bustos, Eva Blanco e Ismael Carracedo.

DIMISIÓN DEL ALCALDE DE LÁNCARA A LA GESTORA

En este contexto, el alcalde de Láncara, Dario Piñeiro, ha dado a conocer su decisión de renunciar como miembro de la gestora que dirige el PSOE provincial "en desacuerdo profundo e irreconciliable" con la línea de gestión que lleva a cabo tanto la dirección provincial como autonómica.

"El principal motivo fue el proceso de elección de candidaturas: tras reunirnos y votar a nuestros representantes para el Congreso y el Senado, la sorpresa ha sido comprobar que la dirección del partido ya tenía elegidos de antemano a los candidatos, dejando sin valor nuestro proceso interno", censura.