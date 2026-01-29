Besteiro reclama una comisión de investigación sobre el memorano firmado por la Xunta con Altri

El secretario xeral y portavoz parlamentario del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, en el Parlamento - PSDEG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha exigido la puesta en marcha de una comisión de investigación en el Parlamento de Galicia para aclarar las circunstancias en las que se firmó el memorando de entendimiento entre la Xunta y la multinacional Altri.

Así lo trasladado en un comunicado remitido a los medios, en el que ha pedido al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que de explicaciones públicas sobre el acuerdo que el propio Gobierno gallego admite ahora que se firmó al margen del control administrativo.

Para Besteiro, la gravedad de las informaciones conocidas obliga al máximo responsable del Ejecutivo gallego a dar la cara y explicar qué sabía, cuándo lo supo y qué consecuencias puede tener este pacto para Galicia.

El reglamento del Parlamento marca que el debate de la puesta en marcha de una comisión de investigación puede ser llevado a pleno a propuesta de dos grupos parlamentarios o de la quinta parte de los diputados de la Cámara, por lo que el PSdeG, con nueve diputados, necesitaría el apoyo de parlamentarios del BNG para que se debata.

Las normas del parlamento también indican que podrá crearse de forma automática una única Comisión de investigación por legislatura si lo solicitase un tercio de los diputados de la Cámara que pertenezcan a un mismo grupo parlamentario, o las dos quintas partes de los parlamentarios. Una 'bala de plata' que el BNG ya utilizó para investigar los contratos de la Xunta durante la pandemia y el coste de las obras del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo.

HECHO "EXTREMADAMENTE GRAVE"

El jefe de filas del PSdeG ha advertido de que se trata de un hecho "extremadamente grave" desde el punto de vista político e institucional, ya que implica que un conselleiro pudo firmar un acuerdo de enorme trascendencia económica, territorial y ambiental "sin control político ni transparencia pública".

"No es creíble que la Xunta no sepa qué compromisos se asumieron en nombre de Galicia. Si no lo sabe, el problema es gravísimo. Y si lo sabe y no lo explica, también", ha señalado.

Besteiro ha sostenido que el PSdeG fue el primer grupo en advertir en el Parlamento de Galicia de que este proyecto "nacía rodeado de opacidad" y ha señalado que los socialistas denuncian desde finales de 2023 el "oscurantismo" que rodea a "Impulsa Galicia, una sociedad instrumental utilizada por la Xunta para impulsar proyectos estratégicos al margen del control y de al transparencia parlamentaria". "El tiempo nos está dando la razón. Lo que está pasando es grave y no se puede normalizar", ha afirmado.

El PSdeG señala que, según la información conocida, el memorando fue firmado en 2021 por Francisco Conde, entonces vicepresidente de la Xunta y conselleiro de Economía, en el marco de Impulsa Galicia, sin que el propio Gobierno gallego aclare cuál era su contenido ni qué compromisos se asumieron en nombre de Galicia. Para Besteiro, esta explicación es "políticamente insostenible e incompatible con el funcionamiento normal de un gobierno democrático".

"Hablamos de un memorando firmado en una etapa en la que Conde era la mano derecha de Feijóo. Pretender ahora que un acuerdo de estas dimensiones, con posibles consecuencias millonarias para el erario público, se firmó sin conocimiento político al más alto nivel no resulta verosímil", ha advertido.

Además, el dirigente socialista ha considerado que "sería extremadamente grave" que ese documento "secreto" incorporase algún tipo de blindaje legal para la empresa, que pudiese abrir la puerta a que Altri reclame millones de euros e indemnizaciones con cargo a fondos públicos. "Estaríamos ante un nivel de irresponsabilidad política inadmisible con consecuencias económicas muy serias para Galicia", ha señalado.

"No estamos hablando de un trámite administrativo ni de un acuerdo técnico menor. Estamos hablando de un pacto que condiciona un proyecto estratégico, con impacto territorial, ambiental y económico, y que puede implicar el uso de fondos públicos", ha dicho.

Además, ha puesto en cuestión que un conselleiro pudiese actuar al margen del presidente y del Consello de Gobierno. "Si esto ocurrió sin conocimiento del presidente, estamos ante un problema muy serio de funcionamiento institucional. Y si esto ocurrió con conocimiento, alguien está ocultando información", ha advertido para asegurar que "hay dos versiones claramente contradictorias y solo el Parlamento puede aclarar que pasó realmente".

Por todo ello, Besteiro ha considerado imprescindible que Feijóo y Francisco Conde, hoy diputados en el Congreso, comparezcan en una Comisión de investigación en el Parlamento de Galicia para explicar quién firmó, con qué contenido, con qué mandato político y con qué consecuencias para Galicia. "Es una cuestión de transparencia, de responsabilidad política y de respecto a la ciudadanía. Galicia merece saber qué se hizo y en nombre de quién", ha asegurado.