Besteiro reclama a Rueda que "apueste por el gallego de verdad" e invierta "mucho más" en política lingüística

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro - PSDEG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha reclamado al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que "apueste por el gallego de verdad" e invierta "mucho más" en política lingüística.

Así lo ha trasladado a los medios de comunicación este domingo, Día das Letras Galegas, en el que ha reivindicado a la homenajeada, Begoña Caamaño, quien reescribió a Circe, Penélope y Morgana porque "sabía que los mitos no son neutros" y "había que devolverle la voz a las mujeres". Una tarea que, ha recordado, hizo en gallego.

Además, Besteiro ha puesto en valor la trayectoria de Caamaño en la radio pública, que ella mismo quiso "independiente y crítica". Para el líder socialista, quedarse en la etiqueta de autora homenajeada "le queda corto".

En este contexto, el socialista ha advertido que la defensa del idioma no puede quedar en un día al año, sino que se debe apostar por el gallego de verdad, "y eso se ve en las cuentas".

Besteiro ha comparado la inversión en esta materia en la Comunidad con la que se realiza en el País Vasco o Cataluña. "Galicia gasta seis euros por habitante en política lingüística. Cataluña, 35. Euskadi, 90. Cuando ves esa diferencia, ya saber la importancia que le dan unos y otros", ha remarcado.