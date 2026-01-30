Besteiro, ante el recurso del Gobierno al TC, acusa a la Xunta de desarrollar la eólica "a las bravas"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha acusado este viernes a la Xunta de Galicia de "hacer las reglas a la fuerza" y desarrollar la energía eólica en Galicia "a las bravas, sin diálogo" y con "ausencia de seguridad jurídica".

Así se ha pronunciado al ser preguntado por la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad promovido por el Gobierno contra los cambios legales que, a través de la ley de medidas fiscales y administrativas que acompañó a los Presupuestos de 2024, introducía la Xunta para normativa eólica (incluida la repotenciación) y también en materia de dependencia.

Besteiro, que ha enmarcado el recurso del Ejecutivo estatal en "algo normal", ha criticado que cuando la Xunta interpone recursos ante este órgano "parece fenomenal", por lo que ha reprochado que cuando son otras administraciones las que lo hacen al Ejecutivo gallego le parezca "muy mal".

Dicho esto, ha sostenido que se trata de una decisión "anunciada" toda vez que el Gobierno gallego "pretende" hacer todo lo relacionado con el desarrollo eólico del país "a las bravas", "sin diálogo" y "con ausencia de seguridad jurídica".

"Cuando no hay seguridad jurídica sobre lo que se hace, ahí tenemos la realidad de las paralizaciones que hay de muchas instalaciones eólicas", ha sostenido Besteiro, que ha incidido en que esta falta de seguridad jurídica es el "principal" responsable de la fuga de las inversiones.

En este sentido, Besteiro ha considerado que provocar "más inseguridad no es nunca la solución" y ha asegurado que la planificación eólica se puede seguir haciendo pero bajo parámetros de "planificación, consenso y seguridad jurídica" que son los que "se salta la Xunta" y de ahí "esos artículos ahora recurridos".

"Hacer las reglas a la fuerza es lo que tiene", ha manifestado para apelar al Gobierno gallego a hacer "las cosas bien" y a dejarse de "atajos" para solucionar "un problema de inacción" del PP durante los últimos 15 años.

Besteiro, que ha censurado que la Xunta opte por "la puerta de atrás" a través de la ley de acompañamiento de los presupuestos para legislar, ha censurado que el PP no aprovechase estos 15 años "para planificar adecuadamente". "Y esta falta de planifiación" ahora motiva "conflictos en los tribunales", ha dicho Besteiro, que ha criticado que la Xunta pretenda ahora saltarse toda la planificación "imponiendo a las bravas determinadas decisiones", ha trasladado.

Por todo ello, ha emplazado al Ejecutivo gallego a admitir que se "equivocó" y a reflexionar sobre "si las cosas que se están haciendo son buenas o malas".

DEPENDENCIA

En esta misma línea se ha pronunciado al ser preguntado por el recurso presentado a un artículo relacionado con la dependencia, al considerar el Gobierno que invade "las competencias estatales.

Al respecto, el jefe de filas del PSdeG también ha insistido en que la Xunta estaba "claramente advertida de que la situación se iba a producir" y que, pese a ello, actuó sin "diálogo" para tratar de "solucionar un problema" que "aún hoy no es capaz de resolver".

"Por tanto, no es el camino saltarse todas las reglas a la torera", ha insistido para apelar a la Xunta a "utilizar recursos" y "planificar para dar una respuesta estructural a un problema estructural" como son las solicitudes de la dependencia.